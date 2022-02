Rafael Cardozo critica el regreso de Esto es guerra: “Ya no es el programa de antes”

¡No se queda callado! Rafael Cardozo tuvo fuertes comentarios sobre la nueva temporada de Esto es guerra que saldrá al aire a partir de este lunes 21 de febrero. Como se sabe, el programa ha creado gran expectativa porque los guerreros históricos estarán de regreso en esta edición especial por los 10 años del reality.

De ese modo, el brasileño aseguró que no será parte de esta temporada y aseguró que, si de él dependiera, sacaría del programa al 80% de participantes de la temporada pasada.

“Los históricos somos cuatro: Yaco, Gino Pesaressi, Nicola y yo somos los históricos en los hombros, pero ahí (en la promoción) solo vi a Yaco y Pesaressi. Si yo iba, sabían que les iba contar las cosas en su cara pelada”, comentó en su espacio radial de Onda Cero ‘El Búnker’.

Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Sully Sáenz aparecen en video de Esto es guerra. Foto: capturas América TV

Rafael Cardozo lamenta que Esto es guerra haya perdido su esencia

Además, Rafael explicó que no volverá al reality porque ya no es lo mismo de antes.

“Yo no vuelvo, a mí no me gusta cómo han competido el año pasado. Yo sacaría el 80% de la gente, de los chicos que están ahí. Y te pongo nombres, yo sacaría a J Benz, sacaría a Patricio Parodi, sacaría a Ignacio Baladán, sacaría a Mario Irivarren, a Mario Hart. Desde el año pasado Esto es guerra ya no es el programa de antes, ha perdido la esencia, la gente que me sigue sabe lo que estoy diciendo. Tienen que sacar esa gente, si no quieren competir, entonces, que se larguen pues. Así soy; por eso, no regreso, porque si vuelvo les contaré sus verdades”, agregó.

Rafael Cardozo en EEG Foto: Captura América TV

¿Qué dijo Cachaza sobre un posible regreso de Rafael Cardozo a Esto es guerra?

El sábado 12 de febrero, durante una entrevista en el programa Estás en todas, Carol Reali, más conocida como Cachaza, fue confirmada como una de las figuras que se reincorporará a la nueva edición del reality de competencia.

Al ser consultada sobre el posible regreso de su novio al reality, la modelo dijo que Rafael “tiene que pagar” la deuda, algo que lo obligaría a retornar a las pantallas de Esto es guerra. Sin embargo, el brasileño aseguró que no volverá.