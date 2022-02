Melissa Paredes y Anthony Aranda serían parte de la nueva temporada de EEG 10 años

Este lunes 21 de enero Esto es guerra inicia una nueva temporada, donde el exitoso reality celebra 10 años y ya hay gran expectativa por saber quienes se vestirán de guerreros y guerreras. Con la temática del regreso de varias figuras al programa, el nombre de Melissa Paredes toma fuerza. La ex de Rodrigo Cuba no llegaría sola, pues su novio, Anthony Aranda, la acompañaría.

La posibilidad de que la pareja mediática sea parte de EEG esta temporada cada vez toma más fuerza. Ayer, miércoles 16 de febrero, en el programa Amor y fuego sus conductores mencionaron la incorporación del bailarín al reality de competencia y no descartaban a Melissa Paredes. Ahora, según el informe de América espectáculos, ambos estarían muy cerca de llegar a Esto es Guerra.

Cabe mencionar que Melissa Paredes ya no tiene contrato con GV Producciones y no contaría con ningún impedimento de vestirse como guerrera. La modelo participó años atrás en Esto es guerra y demostró competitividad.

Otro nombre que suena con fuerza para esta nueva temporada es la de Paula Manzanal. La influencer llegaría a EEG para aportar una cuota polémica con Anthony Aranda y Melissa Paredes. Recordemos que la modelo mostró audios y mensajes donde el ‘gatito activador’ le dedicaba palabras románticas cuando eran pareja de baile en el “Artista del Año”.

En ese chat entre Paula y Anthony se lee al bailarín diciendo lo siguiente: “Amor, no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo (...) no hay manera. No me celes con Meli, es una mujer casada con hijos, por favor”.