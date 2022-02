Emilio Jaime lanza dardo a Luciana y Patricio: “Más tiempo durarían Austin y Flavia”

No se calló nada. El joven cantante Emilio Jaime, quien fue participante de Esto es guerra y mantuvo una relación con Luciana Fuster durante su paso por el programa, reapareció en las pantallas de América TV para ser actualizado respecto a los últimos amoríos de la farándula, específicamente de sus exparejas: Luciana Fuster y Flavia Laos.

“Felices los cuatro, tienen que llamar a Maluma para que se las cante”, comentó el músico sin poder contener las risas al enterarse de los últimos reportes.

Emilio Jaime apuesta por Flavia y Austin como pareja

Además, la expareja de Luciana y Flavia fue consultada sobre la dupla que consideraba la de “una portada”. A lo que el joven respondió: “Una pareja más duradera podría ser entre Flavia y Austin, yo creo que esa”.

“No sé, no quiero juzgar a nadie, pero si tú me dices así, a primera percepción, yo creo que más tiempo durarían Austin con Flavia. No sé, yo creo que hacen muy bonita pareja ”, agregó Emilio Jaime, sin querer opinar sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi.

Flavia Laos afirma que Luciana intentaría perjudicar su imagen

La joven modelo se enlazó en vivo con el programa Amor y fuego para responder interrogantes sobre los señalamientos que ha recibido por parte de Luciana Fuster en redes sociales.