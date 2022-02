Deyvis Orosco habría gastado más de 12.000 dólares en anillos para Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez están en su mejor etapa amorosa. El Día de San Valentín, el ‘Bomboncito de la Cumbia’ le propuso matrimonio por segunda vez a su pareja durante un concierto en vivo en la ciudad de Huancayo. Esta nueva propuesta trajo consigo miles de comentarios apoyando a la pareja.

Sin embargo, la producción del programa Mujeres al mando investigó más a fondo cuánto costarían los dos anillos que el artista le regaló a su pareja, y este monto sorprendió a todos sus seguidores, quienes lo preguntaban constantemente en redes sociales.

¿Cuánto costaron los anillos para Cassandra Sánchez?

Durante el mencionado programa, los conductores afirmaron que el primer anillo estaría costando aproximadamente 4.000 dólares, mientras que el segundo tendría un valor de más de 8.000 dólares.

En conclusión, el cantante habría pagado más de 12.000 dólares en los anillos de compromiso para celebrar su amor junto a la hija de Jessica Newton.

Los anillos de compromiso que Deyvis Orosco le regaló a Cassandra Sánchez. Foto: Instagram.

La propuesta de matrimonio

Como se recuerda, en el mes de octubre del año 2020, Cassandra Sánchez fue quien anunció la primera vez que el cumbiambero le pedía la mano a través de su cuenta en Instagram, y los comentarios no tardaron en llegar deseándole buenos deseos a la pareja.

“Cuando te conocí me dijiste que me ibas a hacer la mujer mas feliz del mundo, porque merecía serlo. Hoy siento que el corazón me va a estallar de felicidad. Le pido a Dios que nos llene de salud para seguir viviendo hasta viejitos todo lo que se viene juntos”, escribió en la descripción de la publicación.