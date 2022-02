Christian Domínguez regaló departamento a Pamela Franco: “Ahora ella es dueña del patrimonio”

Christian Domínguez, durante la emisión del programa América hoy, contó algunos detalles sobre el departamento que le regaló a la madre de su hija, Pamela Franco. El también actor dijo que el inmueble lo puso a su nombre cuando lo compró, pero, días después del nacimiento de su pequeña, lo cedió a Franco.

“Obviamente yo se lo he regalado para mi hija. Bueno, para mis dos hijas y estoy por ello. Yo se lo regalé a ella y me permite estar viviendo ahí en estos momentos, así que, si me dice ‘chau’, me busco mi depa”, señaló el cantante de cumbia.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre la idea de concebir un segundo hijo con la modelo, el empresario se negó rotundamente.

“Todavía no está en planes, para eso hay que salir un poco de la bebé, que va estar difícil, porque nosotros trabajamos todo el tiempo y aparte criarla, madrugarse. Como ella dice, embarazarse y dar a luz es sencillo, lo laborioso es la crianza”, agregó Domínguez.

Pamela Franco sobre contraer matrimonio con Christian: “Llegará después de su divorcio”

Pamela Franco aclaró que el anillo que le regaló el padre de su primera hija, Christian Domínguez, no se trata de una propuesta de matrimonio. No obstante, no descarta casarse cuando se finalicé el proceso de divorcio del cantante.

“Todos me molestan por este anillito que me regaló Christian, cuando teníamos recién un mes, miren no tengo anillo de compromiso, para que ya dejen de hablar, quiero un anillo de compromiso, pero tiene que llegar después de que salga su divorcio, así que hago pedido al Poder Judicial”, precisó.