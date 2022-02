Anthony Aranda sería el nuevo jale de Esto es guerra, según Amor y fuego

El bailarín Anthony Aranda podría formar parte de los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ en la próxima temporada de Esto es guerra por sus 10 años en la televisión. Así, comentaron los conductores de Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre, durante su programa del último miércoles.

Quien habló primero sobre esta posibilidad fue la compañera del popular ‘Peluchín’. Según dejó entrever, no sería algo lejos de la realidad que el joven sea parte de la planilla de competidores. Como ya habían anunciado, el reality de América TV volverá este 21 de febrero con nuevos integrantes.

¿Qué dijo Gigi Mitre sobre Anthony Aranda?

“¿Cómo? ¿Va a estar en Esto es guerra? ¿Tú crees? Dice Renzo que podría estar en Esto es guerra”, dijo Mitre durante su bloque de opiniones.

“No, pero si a él no le gustan esas cosas (expresión sarcástica). Él nunca lo pensó así para hacerse conocido. Melissa ya lo avaló, como a terminar en Esto es guerra. Además, ahí sí se declararían la guerra , porque ya sabes que hay una guerra interna en Pachacámac, entonces se iría justo al show de la productora que compite con la ‘Farisela’”, señaló Rodrigo González.

De momento, la producción del reality no ha anunciado oficialmente a sus integrantes. Ellos han recorrido el país para buscar a sus nuevos competidores. Sin embargo, se han voceado algunas figuras de la farándula que volverán.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

Tras los audios revelados sobre una conversación entre su pareja, Anthony Aranda, y Paula Manzanal en Magaly TV, la firme, Melissa Paredes dijo no entender el por qué intentan perjudicar su relación.

“Nosotros estamos superbién, lo que ella (Magaly Medina) presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas (...) ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es. De hecho, el ampay fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, sentenció la joven en una entrevista.