Sheyla Rojas recibe bendición en la Basílica de la Virgen de Guadalupe tras rumores de su separación

Sheyla Rojas no deja de ser noticia. La exconductora de televisión mostró en sus redes sociales la visita que hizo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México. La influencer viajó desde Guadalajara para recibir la bendición de la virgen, la cual es famosa en el mundo por sus milagros.

Como puede verse en las últimas historias publicadas en su cuenta de Instagram, la ex chica reality se encuentra tranquila disfrutando de unas vacaciones, en la que se aprecia su recorrido por la iglesia.

Además, se observa el preciso momento en el que el padre bendice un par de velas blancas y rosario que Rojas lleva en sus manos. Estas publicaciones llegan en medio de los rumores del posible distanciamiento de su pareja, Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’.

Ante esto, la influencer anunció su reconciliación en el programa de Magaly Medina, donde indicó que conversó con su pareja después de que encontrara un supuesto indicio de infidelidad.

No obstante, una de las sospechas que confirmarían su ruptura surgen debido a que Rojas no publicó nada en sus redes sociales en el Día de San Valentín, fecha en la que usó sus cuentas para indicar lo siguiente: “Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí”.

Luego, empleó sus historias de Instagram, en donde escribió: “Y sin buscarlo, encontrarás a esa persona que también se haya cansado de juegos y que su lealtad esté a la misma altura que la tuya”.