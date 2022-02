Samahara Lobatón aconseja a las madres en este inicio de clases: “Eduquemos con cociencia”

Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida como madre y pareja. En el Día de San Valentín, la joven influencer afirmó en el programa En boca de todos que su relación con ‘Youna’ sigue íntegra y que se encuentra más enamorada que nunca.

La actividad de la ex chica reality en redes sociales es muy activa. El contenido que ella publica diariamente es referente a su menor hija y sus cuidados. Es por eso que últimamente Samahara ha transmitido un mensaje a todas las madres de familia para este inicio a clases.

PUEDE VER: Samahara Lobatón revela que llevó curso de alimentación para criar a su bebé

¿Qué dijo Samahara Lobatón?

La influencer tuvo un emotivo mensaje para sus seguidoras y se animó a aconsejarles a cerca de los estereotipos que tiene la sociedad y que son impuestos a las personas desde que tienen una corta edad.

“Están por empezar las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tu hijo/a por cinco minutos y explícale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito; que no tiene nada de malo llevar las mismas zapatillas todos los días. Explícale que una mochila usada carga los mismos sueños que una nueva.”, publicó.

De igual manera, tocó el tema de la exclusión. “Enséñale por favor que no excluya a nadie por ‘ser diferente’ o no tener las mismas posibilidades que uno, que no importa el color de piel. Explícale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a competir y no a destruir a los demás.”, fue la larga descripción que todos sus seguidores aplaudieron y que incluso su hermana Gianella Marquina se animó a compartir también.

Samahara Lobatón publica un mensaje para concientizar a sus seguidoras en este inicio a clases. Foto: Instagram.

Además, publicó un segundo video con la descripción: “Todo comienza desde casa. Eduquemos con conciencia. Las palabras tienen mucho poder.”

Samahara Lobatón explica por qué Youna la bloqueó

Durante su intervención en el programa En boca de todos, la influencer aclaró que todavía mantiene una relación con el barbero y aseguró que los medios de comunicación solo “se inventan cosas”. Asimismo, indicó que estuvieron juntos durante el Día de San Valentín junto a su hija Xianna e incluso publicaron una foto en Instagram.

Samahara Lobatón publica una foto junto a 'Youna' desmitiendo la supuesta separación entre ambos. Foto: Instagram.

Por otro lado, explicó la razón por la cual ‘Youna’ la bloqueó de sus redes sociales. “No hubo pelea ni discusión, fue tipo un juego que yo le dije ya no quiero ver tus historias y él en vez de responderme, me bloqueó”, indicó Samahara Lobatón.