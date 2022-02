Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se disculpan por burlas sobre agresión sexual: “Nos cogió de sorpresa”

Los comediantes Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, conductores del programa digital Complétala, reaparecieron en redes sociales tras la difusión de un video donde se burlan de un caso de agresión sexual contra una menor en un transporte público. Los youtubers enviaron un mensaje de disculpas, pero sin mencionar los comentarios que indignaron a miles de personas.

A través de su cuenta de Instagram, el conocido integrante de Hablando huevadas compartió el material de poco más de un minuto.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena, la ira... ”, dijo inicialmente el influencer.

El integrante de Hablando huevadas vuelve a estar en el centro de la polémica. Foto: Instagram

Ricardo Mendoza se dirige a víctimas de violencia

Pese a que en diferentes programas atacó, junto a Gaspar, a las niñas víctimas de acodo sexual en el transporte público, así como a las mujeres con discapacidad auditiva, en su anuncio señaló que las respalda y dice estar en contra de la violencia de género.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, agregó el compañero de Jorge Luna en Hablando huevadas.

“Estamos completamente en contra del abuso y de la violencia en cualquiera de sus formas. Y decirles mil disculpas a todas las personas que han pasado por un momento difícil y que también están pasando ahorita por todo esto que les causa esta situación (...) Disculpen la redundancia, pero nos cogió de sorpresa. Cuídense y nos vemos pronto”, concluyó Ricardo Mendoza.

Norka Gaspar se limitó a hablar en el material audiovisual. Gran parte del mensaje fue dado por su colega. “Muchas gracias, amigos y mil disculpas nuevamente”, fue lo único que pronunció la youtuber.

Instituciones en contra de las burlas

El video donde ellos toman a la broma un caso de agresión contra una menor ha sido cuestionado por miles de usuarios y el mensaje fue rechazado por instituciones públicas como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Normalizar la violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes, así como las mujeres en general, a través de la burla y la parodia, resta ciudadanía activa a la sociedad en su conjunto”, resaltaron en su comunicado.

Así también, se creó el hashtag ‘#NoEsBromaEsViolencia’ en Twitter, siendo tendencia desde el 15 de febrero.

Rosario Sasieta pide denunciar a Ricardo Mendoza y a Norka por burlas a niña abusada. Foto: captura/Twitter.

¿Dónde denunciar casos de acoso en transporte público?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).