Rebeca Escribens emocionada al conocer que William Levy la empezó a seguir en Instagram

Rebeca Escribens inició feliz su bloque de América espectáculos de este miércoles 16 de febrero porque tiene un nuevo seguidor en Instagram y se trata del reconocido actor William Levy. La conductora de televisión contó que a todos los integrantes de su familia les mostró quien le había dado ‘like’ a su foto montada, donde aparece abrazada con el cubano.

“Cómo están señores camarógrafos. Ojito, ojito porque hoy quería todas las miradas en mí, absolutamente todas. ¿Saben por qué? Porque William Levy le puso like a mi foto. No saben cómo he llegado a mi casa”, reveló muy emocionada.

Además, detalló que su familia terminó enamorada del protagonista Café con aroma de mujer luego de asegurarles que el actor había empezado a seguirla. “A mis hijos, a mi esposo les he mostrado. Ellos no entendían, no me importa, no me interesa que no entiendan. El tema es que todos terminamos viendo la novela juntos, todos terminaron enamorados de William Levy”, acotó.

Conductora elogia a Christian Domínguez por regalar departamento a cantante

El último martes 15 de febrero, Christian Domínguez narró en América hoy que le regaló un departamento a Pamela Franco, lo cual sorprendió a sus compañeros de programa. Por eso, Rebeca Escribens no dudó en halagar la actitud del cantante con la madre de una de sus hijas. “El señor es resiliente, está aprendiendo de sus errores y creo que tiene claro, de aquí en un futuro, qué es lo verdaderamente importante”, señaló.

Rebeca Escribens bromea con Melissa Paredes y Anthony Aranda

Luego de que Magaly TV, la firme anunciara los audios y mensajes de Paula Manzanal en los que involucraría a Anthony Aranda, la pareja conformada por Melissa Paredes y el bailarín ignoraron el informe de Magaly Medina y decidieron festejar el Día de San Valentín con una romántica cena. Al ver el material presentado por la influencer, Rebeca Escribens troleó la nueva relación de la ex Miss Perú: “A esta hora de la mañana ya deben haber terminado”.