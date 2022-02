Melissa Paredes y Anthony Aranda se lucieron en la playa pese a audios de Paula Manzanal

Melissa Paredes y Anthony Aranda demuestran que su relación está más fuerte que nunca, a pesar de que recientemente se presentaron diversos audios que confirman la relación que tuvo el bailarín con Paula Manzanal, tan solo algunos días antes de ser ampayado con la actriz.

La pareja no dejó pasar las celebraciones por San Valentín y salieron a cenar la misma noche en que salió el informe. Aunque fueron abordados por un equipo de Magaly Medina, ambos evitaron responder y aseguraron que no les importa el pasado.

Anthony Aranda y Melissa Paredes. Foto: composición/captura ATV

Melissa Paredes y Anthony Aranda juntos en la playa

El último 15 de febrero, Melissa Paredes y Anthony Aranda volvieron a lucirse en público, esta vez en una playa de Lima. Ambos expresaron su amor e incluso se animaron a presentar a un nuevo integrante de su familia.

“Llevamos casi 3 meses de relación y creo que es hora de anunciarles que tenemos un hijito. El primero de muchos ”, expresó el profesor de baile mientras la actriz sonreía a la cámara.

Los audios de Antony Aranda a Paula Manzanal

Magaly Medina difundió una gran cantidad de audios que pusieron en evidencia el estrecho vínculo amoroso que existía entre Anthony Aranda y Paula Manzanal, a pesar de que el bailarín había asegurado anteriormente que entre ellos solo existía una amistad.

En el material se puede escuchar a la actual pareja de Melissa Paredes refiriéndose a la influencer como “amorcito”, “bebé” y “amor”. Además se le escucha reclamar por la atención de la modelo, cuando esta ya se encontraba en España tras su participación en Reinas del show.