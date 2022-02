Melissa Paredes sobre audios de Anthony Aranda y Paula Manzanal: “Ya déjennos en paz”

Melissa Paredes está muy segura de su relación Anthony Aranda y nada ni nadie podrá destruir su romance, así lo dio a entender la exconductora de América hoy luego de que se difundieran los audios entre el bailarín y Paula Manzanal en Magaly TV, la firme. La actriz reveló que las conversaciones de su pareja con la influencer no le afectan porque son parte del pasado.

“Nosotros estamos superbién, lo que ella (Magaly Medina) presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas . Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos. ¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es. De hecho, el ampay fue en octubre y eso fue en setiembre . Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, contó a Trome.

En esa misma línea, la modelo expresó que no hablará de Paula Manzanal, ya que en su momento dio una versión y después difundió los audios y mensajes en el programa de Magaly Medina. “De Paula no tengo absolutamente nada que decir”, indicó.

Actriz y bailarín presentan a su primer ‘hijito’

El último martes 15 de febrero, Melissa Paredes y Anthony Aranda sorprendieron a sus seguidores al presentar a su primer ‘hijito’ por medio de las redes sociales. Caz es el nombre de la mascota que comparte la pareja y aseguraron piensan tener más de uno. “Bueno, llevamos casi tres meses de relación y creo que ya es hora de anunciarles que tenemos un hijito. Se los voy a presentar y se llama Caz. El primero de muchos”, expresó entre risas.

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron a la playa tras audios de Paula Manzanal

Luego de que se anunciara el avance de los audios reveladores de Paula Manzanal, Melissa Paredes y Anthony Aranda no dejaron pasar el Día de San Valentín y salieron a cenar en la misma noche que Magaly Medina presentó el informe, donde involucraba al bailarín. Tras ello, la pareja volvió a lucirse en público en una playa de Lima dándose tiernas caricias e incluso se animaron en presentar al nuevo integrante de la relación (su mascota).