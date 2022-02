Jesús Barco fue captado entrando a la casa de Melissa Klug en medio de rumores de separación

Melissa Klug y Jesús Barco han levantado sospechas en torno a su posible separación. La pareja evidenció que existe un distanciamiento en las redes sociales; sin embargo, el futbolista fue grabado por las cámaras de Magaly Medina ingresando a la casa de la empresaria sin problemas.

La conductora sugirió que el joven deportista habría intentado hacer las pases con su prometida, a quien le pidió matrimonio en setiembre del 2021.

Jesús Barco ingresó a la casa de Melissa Klug

En las imágenes presentadas el último 15 de febrero se puede observar a Jesús Barco descendiendo de su vehículo y caminando hacia la puerta de la viviendo, donde se encontraría Melissa Klug junto con sus hijos.

“Se ha quedado por muchísimas horas, no sabemos si en busca del perdón o de conversar o de sacar sus cosas , no sabemos. Ahí está llegando a la casa con aire cansado, casi arrastrando los pies”, comentó Magaly Medina al ver el clip.

La presentadora también recalcó que hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de la popular ‘Blanca de Chucuito’: “Ha hecho ‘mutis’. No ha dicho nada al respecto, no sabemos si es una pelea pasajera o un estallido de ira”.

¿Melissa Klug y Jesús Barco se separaron?

Los rumores comenzaron luego de las celebraciones del Día de San Valentín, cuando se evidenció que Melissa Klug y Jesús Barco dejaron de seguirse en redes sociales. La empresaria eliminó todas las fotos que tenía junto con el joven futbolista en su cuenta oficial de Instagram, lo cual levantó más sospechas.

Tan solo algunos días atrás, el jugador celebró el cumpleaños número 38 de la expareja de Jefferson Farfán con un tierno y ostentoso detalle. Nada hacía suponer que la relación entre ellos se encontraba atravesando por una crisis.