Magaly Medina critica a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar: “No podemos permitir estas bajezas’'

Magaly Medina se pronunció sobre las burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en un programa de YouTube. Los comediantes fueron criticados por tomar a la broma un caso de agresión sexual contra una menor a bordo de un transporte público. El video donde lanzan sus comentarios fue difundido en redes sociales, generando indignación.

Durante su programa del martes 15 de febrero, la conductora de televisión no pasó por alto la situación y arremetió contra la expresiones vertidas por Mendoza y Gaspar.

Usuarios condenaron comentarios de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en YouTube. Foto: captura Complétala

¿Qué dijo Magaly Medina?

En referencia al caso, la figura de ATV se refirió al stand up Hablando huevadas y el programa Complétala, considerándolo de vulgar y ofensivo.

“Son una especie de cómicos ambulantes de antaño (…) muchos me han dicho: “por qué no los invitas a tu programa”, yo dije: “Son demasiado procaces, aun para el horario de las 10 de la noche, son muy, muy lisurientos y vulgares, y me parece algunas cosas muy fuertes”, expresó la comunicadora en su espacio de farándula.

Magaly en contra del ‘‘humor’' de Ricardo Mendoza

Sobre el hecho que se convirtió en tendencia, consideró que estos entretenedores deberían ponerle un límite a su tipo de humor. “Se pasaron de la raya porque esta vez bromearon, se rieron, y se carcajearon de un hecho del que nunca podemos burlarnos , esta vez creyeron que el humor tenía que ir por el caso de un acoso que sufrió una niña en un bus. Fueron realmente irresponsables e insensibles”, añadió Medina.

“Tienes que tener ciertos límites porque cómo es posible que te burles sobre la agresión sexual a una niña en el bus. Las carcajadas de estos dos tipos son tremendas. A los niños tenemos que defenderlos, tenemos que hacer causa común, no podemos celebrar este tipo de bajezas, este tipo de perversiones”, agregó la conductora de Magaly TV, la firme.

¿Dónde denunciar casos de acoso?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).