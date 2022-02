Jorge Luna respalda a Ricardo Mendoza tras ola de críticas: “En las buenas y en las malas”

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se encuentran en el ojo de la tormenta luego que se hiciera público un video donde ambos se burlan del abuso sexual que sufrió una menor de edad a bordo de un vehículo de transporte público. Luego de varias horas, los comediantes ofrecieron sus disculpas al público, aunque las redes sociales continuaron con las duras críticas en su contra al considerar que estas no eran del todo sinceras.

“Hola, ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de Complétala y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena, la ira… Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc., etc., etc., no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, indicaron.

Jorge Luna respalda a Ricardo Mendoza tras duras críticas en su contra

A un día de este hecho, este miércoles Jorge Luna, uno de los integrantes de Hablando huevadas, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde respaldó a su compañero Ricardo Mendoza. El humorista subió una foto de ambos, acompañado por un escueto, pero contundente mensaje.

Jorge Luna dejó un sentido mensaje a favor de Ricardo Mendoza. Foto: Instagram

“En las buenas y en las malas. Seguimos trabajando”, precisó Luna. Y aunque sus comentarios han sido duramente criticados, miles de seguidores también respaldaron a Ricardo Mendoza y hasta aseguraron que no debió pedir disculpas, ya que es su estilo de hacer humor.

Magaly Medina critica a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

Rosario Sasieta, Juliana Oxenford y otras personalidades del mundo del espectáculo y la política nacional utilizaron sus redes sociales para condenar los comentarios de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Magaly Medina no se quedó atrás y se tomó unos minutos de su programa para criticar duramente a los comediantes.

“Se pasaron de la raya porque esta vez bromearon, se rieron, y se carcajearon de un hecho del que nunca podemos burlarnos, esta vez creyeron que el humor tenía que ir por el caso de un acoso que sufrió una niña en un bus. Fueron realmente irresponsables e insensibles”, precisó.