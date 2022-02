¿A qué se dedica en la actualidad el ‘Gringo Karl’ tras terminar su relación con Flor de Huaraz?

Carl Enslin o simplemente ‘Gringo Karl’ ganó popularidad en el mundo del espectáculo nacional gracias a su vínculo sentimental con Katty Portella, más conocida como Flor de Huaraz. Sin embargo, la relación llegó a su fin en malos términos e incluso la cantante acusó al extranjero que habría intentado tener un hijo, ya que su plan era quedarse en Perú.

Tal vez, muy pocos conocen la razón por la que el sudafricano llegó a tierras peruanas. De hecho, el ‘Gringo Karl’ estuvo en la cárcel antes de conocer a la cantante folklórica. Tras ello, poco a poco ingresó a la farándula, pero todo se derrumbó cuando empezaron las disputas con la artista y después de eso no se supo más de él, hasta que en la pandemia generada por la COVID-19 resurgió con su emprendimiento de crianza de aves. ¿Qué hace en la actualidad? ¿Dónde está? Te lo contamos aquí.

¿Cómo llegó el ‘Gringo Karl’ a Perú?

El ‘Gringo Karl’ pasaba por serios problemas económicos en su país natal y dada la situación en la que se encontraba aceptó la propuesta de un amigo que lo hizo terminar en la cárcel. El trato consistía en que recibiría 10 mil dólares para viajar a Sudamérica y recoger un encargo en Perú. Todo iba bien hasta que en el Aeropuerto Jorge Chávez fue intervenido por las autoridades.

'Gringo Karl' se alejó de la farándula para dedicarse a su familia. Foto: Carl Enslin/Instgaram.

Al ser cuestionado por los agentes, le encontraron droga en su equipaje por lo que fue sentenciado a dos años y tres meses en el penal Sarita Colonia. Así es como terminó quedándose en Perú para luego conquistar el corazón de Flor de Huaraz.

El fin de su romance con la cantante folklórica

En 2008, Flor de Huaraz anunció su vínculo amoroso con el ‘Gringo Karl’. Así, la pareja contrajo matrimonio; pero con el pasar de los años la monotonía les jugó en contra. Tras 10 años de estar unidos, la cantante reveló el fin de su romance. Los seguidores de ambos se mostraron asombrados al conocer el motivo de su separación.

“Sí, es cierto que Karl terminó conmigo, se fue, me abandonó. Me sorprendió porque fue de un momento a otro, se fue a la casa de su hermano Werner por tres días porque lo habían operado de una hernia y cuando regresó me dijo que ya no seguíamos, que se iba con él para que le ayude a vender hamburguesas, que iban a poner su negocio”.

El sudafricano como criador de codornices

Tras finalizar su romance con la folklórica, el ‘Gringo Karl’ volvió a enamorarse y tuvo a su primera hija. Durante un reportaje emitido por Al sexto día en 2021, el extranjero contó qué lo impulsó a emprender en la crianza de codornices en las afueras de Lima norte. “Antes de la cuarentena tenía un taller de plancha y pintura de autos. Con la llegada de la primera cuarentena ya no se podía y tenía a las codornices como hobbie, entonces las codornices me salvaron. Salí a vender huevitos con mi carrito y sobrevivimos con los huevitos de codorniz. De ahí, decidí hacerlo a tiempo completo”, reveló.

El ‘Gringo Karl’ vende ceviche de trucha en la calle

Vender huevitos de codornices no es lo único en lo que se ha reinventado el ‘Gringo Karl’, ya que, en un informe presentado por Magaly TV, la firme, el extranjero vende ceviche de trucha en la carretera camino a Canta. Además, resaltó que su pequeña hija lo motiva a seguir adelante. “Un amor que nunca he sentido antes. Mi princesa hermosa para toda la vida. Tengo 10 veces más ganas de vivir”.

Por otro lado, el sudafricano dejó la crianza de codornices porque no daba lo suficiente para solventar sus gastos. “La venta de huevos de codorniz no da lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. La granja fue traspasada a Huachipa, yo desde mi casa vendo huevitos. Yo necesito más tiempo para cuidar a mi hija”, señaló.