Gigi recuerda que Cathy Sáenz produjo Hablando huevadas: “Ahora tiene sentido los desatinos”

Ricardo Mendoza, el conductor de Hablando huevadas, ha recibido un sinfín de críticas tras los desafortunados comentarios que hizo sobre el abuso sexual hacia una menor en un bus de transporte público.

Por ello, la exministra de la mujer Rosario Sasieta estuvo como invitada en Amor y fuego, donde pidió una sanción para este espacio por el tipo de contenido que venido creando.

“De verdad que ahora hago un llamado en este programa. Esto es delito y ya van cinco, encima lo hacen ante el público”, expresó.

En medio de las críticas de los conductores sobre este tema, Gigi Mitre recordó que Cathy Sáenz estuvo detrás de la producción de Hablando huevadas.

“Tiene que haber alguien que controle que no se llegue a estos niveles. La productora (...). Cathy Sáenz es productora de Hablando huevadas o de la programación de ese canal de YouTube. Con razón, ahora tiene más sentido los desatinos”, resaltó la presentadora de TV.

Rodrigo González lamenta que el público respalde el contenido de Hablando huevadas

Asimismo, Rodrigo González mencionó que este tipo de programas existen porque hay un público detrás que avala este contigo.

“Mientras haya público que se ría de las gracias, ellos van a pensar que está bien”, precisó.

Rodrigo González critica a Ricardo Mendoza

Rodrigo González criticó al conductor de Hablando huevadas y a Norka Gaspar por burlarse se una menor de edad que fue víctima de acoso sexual en el transporte público.

“Esta vez sí le hizo honor al nombre de su show. (...) Humor negro no se le puede llamar. No hay manera ni forma de bromear con este tipo de sucesos”, afirmó. Finalmente, el presentador señaló: “No tiene justificación. (...) El humor negro no es eso. Eso es desatino. Hay cosas que no tienen ‘color’ de humor”.