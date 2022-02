Evelyn Vela opina sobre Melissa Klug y Jesús Barco: “¿Quién no ha tenido una discusión?”

Melissa Klug y Jesús Barco todavía no aclaran su situación sentimental; sin embargo, Evelyn Vela tuvo varias declaraciones a cerca de la presunta ruptura amorosa. La modelo se presentó en el programa Mujeres al mando en donde que se le preguntó a cerca de su mejor amiga.

Luego de que la empresaria y el futbolista se dejaron de seguir en redes sociales y que Melissa haya eliminado las fotos juntos, se especuló en diferentes medios de comunicación que la relación amorosa entre ambos habría llegado a su fin.

¿Qué dijo Evelyn Vela?

La popular ‘reina del Sur’ dijo no estar enterada completamente a cerca de la supuesta pelea que tuvo la pareja; sin embargo, espera que ambos se reconcilien pronto.

“No podría decir en este momento qué ha pasado porque yo he llamado a Melissa y no me ha contestado. De repente ha estado ocupada, no lo sé”, expresó la modelo y añadió que el futbolista últimamente estaba más cariñoso con la empresaria.

Melissa Klug y Jesús Barco habrían terminado su relación. Foto: captura de Willax

Evelyn Vela justifica a Melissa Klug

Además, reveló que Melissa Klug tiene un caracter similar al de ella. “Yo que conozco a Melissa, ella tiene el carácter así como yo. Es un poco explosiva”, dijo Evelyn justificando que su amiga haya eliminado las fotos junto a Jesús Barco y que ambos se hayan bloqueado de las redes sociales.

“¿Quién no ha tenido una discusión? Todo el mundo. Yo también he tenido discusiones con mi esposo”, dijo la empresaria dejando entrever que este tipo de peleas son normales durante una relación que recién inicia.

Evelyn Vela revela que Melissa Klug "es un poco explosiva". Foto: Evelyn Vela/Instagram.

Finalmente, las conductoras de Mujeres al mando le consultaron si ella actúa así con su pareja y Evelyn respondió “en estos momentos de mi vida ya no haría eso. Ya estoy casada, estoy feliz, ya formé mi hogar. De repente de enamorados, bueno por fastidiarlo, por darle cólera”.