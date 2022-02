Estrella Torres revela si le han propuesto matrimonio e intenta esconder anillo

¿Se casa? Estrella Torres estuvo como invitada en América y dejó boquiabiertos a todos al lucir un anillo en su mano. Este detalle llamó la atención de las conductoras del programa quienes no dudaron en hacerle un sinfín de preguntas a la cantante.

Como se sabe, la cumbiambera, desde hace unos meses, ha contado que se encuentra viviendo uno de sus mejores momento en su relación con el modelo Kevin Salas, por lo que en el espacio de América TV se dejó entrever la posibilidad de que la pareja haya decidido dar el siguiente paso.

De ese modo, Janet Barboza le preguntó si se trataría de un anillo de compromiso, e inmediatamente, pero con un evidente nerviosismo, Estrella respondió que no.

“¿Estrellita Torres es verdad que ya te pidieron matrimonio?”, consultó la afamada ‘Rulitos’.

“No es verdad. No no es bambita, no. Te lo juro” , aseguró la cantante.

Estrella Torres desea casarse

Anteriormente, Estrella Torres mencionó que no le entusiasma la idea de la convivencia, debido a que prefiere casarse.

“Soy chapada a la antigua, de mi casa salgo casada”, aseguró en ese momento en una entrevista de GV Producciones.

Estrella Torres no pasó el Día del amor con su pareja Kevin Salas

No pudieron celebrar a lo grande. Estrella Torres contó que esta vez no pudo celebrar el Día de San Valentín con Kevin Salas debido a que él viajó al extranjero para competir como fisicoculturista.

“Estas fechas son un poquito complicadas porque yo estoy trabajando y mi novio viajó (a Nueva Jersey) para un campeonato de fisicoculturismo. Todos los días estamos conversando, muy orgullosos el uno del otro”, dijo la artista.