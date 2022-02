El día que Laura Londoño descubrió que estaba embarazada cuando grababa Café con aroma de mujer

Café con aroma de mujer se ha convertido en una de las series favoritas de Netflix. La historia de amor protagonizada por William Levy y Laura Londoño ha conquistado a todos los televidentes, quienes han ubicado esta producción en el top 10 de los contenidos más vistos de la plataforma.

De ese modo, los actores de este exitoso melodrama guardan lo mejores recuerdos de las grabaciones. En especial, Londoño quien interpreta a la aguerrida recolectora de café conocida en la ficción como la ‘Gaviota’, debido a que se enteró de que estaba embarazada por segunda vez mientras grababa la producción.

PUEDES VER: Los otros libertadores logra 6 preselecciones en los Premios Platino 2022

Café con aroma de mujer está disponible en Netflix. Foto: Netflix

¿Cómo descubrió Laura Londoño que estaba embarazada?

La artista reveló que descubrió su embarazo porque no le quedaba bien el vestuario que tenía que usar para su personaje.

“Me di cuenta un día de que la ropa de ‘Gaviota’ no me cerraba. Me sentía inflamada. No veía barriga, pero esa fue la primera señal. Además, durante el rodaje tenía mucho sueño, quería hibernar y tenía hambre” , contó hace unos meses para Telemundo.

Además, en una entrevista con EFE mencionó que su personaje le ayudó mucho para enfrentar este reto.

“Sí, terminé de grabar con tres meses de embarazo. ‘Gaviota’ me inspiró, pero solo esperaba que no le pasara como ella que tuvo que… Mejor no hago spoiler, ¿no?”, dijo entre risas la intérprete colombiana.

Laura Londoño y su esposo esperaban su segundo hijo. Foto: difusión

Laura Londoño feliz por el éxito de Café con aroma de mujer

Asimismo, Laura Londoño se mostró muy emocionada y agradecida con el público por la gran acogida que ha tenido la serie.

“Yo me siento muy feliz por mí, por supuesto, pero me siento muy feliz, sobre todo, por el equipo. Creo que en este proyecto teníamos un propósito muy claro, con un mismo objetivo y con muchas ganas de sacarlo adelante”, contó.

“Éramos conscientes también, primero, de lo afortunados que estábamos siendo de poder grabar en medio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba tan encerrado. Segundo, que teníamos en las manos un proyecto que fue muy importante aquí hace 30 años. Entonces era como que nos habían entregado una joya que teníamos que limpiar y que teníamos que hacer brillar otra vez”, agregó.