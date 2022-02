¿Qué dijo Magaly Medina sobre los problemas en la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se separaron en octubre de 2021 debido a un ampay del programa Magaly TV, la firme que provocó todo tipo de reacciones, pues la exconductora de América hoy aparecía con el bailarín Anthony Aranda dentro de un carro. Hoy, Paredes pasó la página y ha decidido ser pareja de Aranda.

Aparentemente. la actriz y el bailarín han establecido una relación sólida, no obstante, Magaly Medina mostró en su programa audios y conversaciones donde la actual pareja de la actriz le manifestaba su amor a Paula Manzanal y sus deseos de ir a vivir con ella a España.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes y Anthony Aranda?

“Él (Anthony Aranda) se quería ir a España con Paula mientras salía con Melissa. Este chico me parece que está aprovechando las circunstancias, y creo que cuando encuentre un mejor prospecto, donde pueda sacar un viaje, algo, la cambia a Melissa. No le doy mucho tiempo, conociéndolo a él, no creo que esté enamorado”, declaró en su programa la popular ‘Urraca’.

“La Manzanal no quería novio, solo quería una distracción, ya que se había ido Fabio Agostini. Se había quedado sola y estaba bailando con el ‘Activador’, entonces tuvo su snack”, añadió Medina.

¿Cuál fue la reacción de Melissa Paredes?

La exconductora de América hoy mostró su incomodidad al ser abordada junto con Aranda por el reportero del programa de ATV y sólo atinó a decir: “Chicos, déjennos disfrutar el Día del Amor. El pasado es pasado, mi amor“. Luego, la pareja llegó al restaurante en el que hicieron reserva para poder celebrar juntos el día especial.