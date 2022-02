Melissa Paredes ignoró audios de Paula Manzanal y se lució con bailarín: “No nos importa”

A pesar de que la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda se mostraba muy estable en redes sociales, actualmente se encuentran atravesando una nueva polémica debido a los audios difundidos por Paula Manzanal. Las grabaciones comprueban que el bailarín y la modelo mantuvieron un vínculo amoroso tan solo un mes antes del famoso ampay con la actriz.

Melissa Paredes declara tras difusión de audios

Melissa Paredes y Anthony Aranda habían programado una romántica cena para celebrar el Día del San Valentín el último 14 de febrero. Mientras se dirigían a su destino, fueron abordados por un reportero de Magaly Medina, quien le preguntó al bailarín por los audios de Paula Manzanal.

Lejos de explicar la situación, la actriz minimizó las grabaciones y aseguró que no le toma importancia al pasado amoroso de su nueva pareja.

“Chicos, déjennos disfrutar del Día del Amor. El pasado es pasado, mi amor. Escúchame, no nos importa, gracias. No nos importa nada”, expresó mientras caminaba al restaurante.

Anthony Aranda reclamó el amor de Paula Manzanal

En uno de los audios difundidos en Magaly TV, la firme, el profesor de baile Anthony Aranda envió singulares mensajes a Paula Manzanal y le reclamó porque no correspondía a su cariño. En el material se le escucha pedirle más atención a la modelo e incluso se refiere a ella como ‘amorcito’ y ‘bebé'.

“La verdad estoy un poco triste con el tema porque, no sé, siento que solo me hablas para reclamarme cosas. No te siento que te intereso o me extrañas. Quizá tienes una manera distinta pero no siento que tú estás extrañándome”, dijo.