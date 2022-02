Janet Barboza arremete contra Anthony Aranda: “Él tiene plan a, b, c y d”

Janet Barboza no deja en paz a Anthony Aranda, quien para ella es una persona poco confiable tras oficializar su relación con Melissa Paredes luego del escándalo mediático que se desató por el ampay.

En conversación con La República, la conductora de América hoy aclaró que no quiere generar malestar, en referencia a sus contradictorias versiones con Paula Manzanal, quien la desmintió en vivo por algo que aseguró jamás dijo.

Sin embargo, Janet Barboza contó que la modelo sabe más cosas de su examigo Anthony Aranda tras la difusión de los famosos audios. Y aseguró que el bailarín tuvo otras opciones de pareja antes de empezar con Melissa Paredes.

“Paula Manzanal es una mujer lista. Yo no te lo puedo decir porque sería pecar de imprudente, en la conexión anterior me fui de lengua, hablé de este tema, a ella (Paula) finalmente no le gustó, ahora no voy a cometer el mismo error dos veces. Lo que sí te puedo decir es que sí ha habido plan a, plan b, c y d también” , dijo a los exteriores de América Tv.

Sobre los audios y chats donde Anthony Aranda dejó en evidencia el interés amoroso por Paula Manzanal, Janet Barboza mencionó que ella siempre se apegó a la realidad. Las conversaciones entre el bailarín y la ex chica reality confirmarían lo que la conductora dijo desde un principio.

“Trato en la medida de lo posible siempre en decir las cosas lo más pegado a la verdad que sea posible, y ahí está”, señaló.

Paula Manzanal desmiente en vivo a Janet Barboza

Luego que Janet Barboza contara que Melissa Paredes era el plan b de Anthony Aranda, Paula Manzanal se enlazó en vivo para aclarar que ella jamás le dijo eso a la conductora.

“Yo nunca diría que soy el plan a porque nunca me he considerado algo para él (Anthony Aranda). Esas cosas no salieron de mi boca, quizá te haya dicho que me pareció raro. Aparte yo no uso esos términos”, mencionó.

Melissa Paredes responde a Janet Barboza por llamarla “plan b”

Tras escuchar que Janet Barboza la tildó de “plan b”, Melissa Paredes respondió a la conductora de América hoy.

“Yo he estado en la clínica y Paulita me escribe diciéndome ‘Meli, no tengo idea de por qué están diciendo eso, no tengo nada que ver’ y yo le respondo ‘Paula, no entiendo, tranqui, yo fresh’... Yo no tenía idea de lo que estaban hablando, no había visto nada y ella me mandó las capturas, entonces le digo ‘Ay, pero tranquila, nosotros no hacemos caso’... No tengo idea (sobre lo que dijo Janet Barboza), yo solo soy feliz, no entiendo por qué tanta cosa, ya no estoy allá (en América hoy), ya deberían de (dejarla)”, dijo la modelo a Mujeres al mando.