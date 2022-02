Martha Chuquipondo lanza dardo a Janet Barboza: “Prefiero irme a la cárcel que rectificarme”

Martha Chuquipiondo y Janet Barboza se encuentran en el medio de la polémica tras mandarse indirectas en redes sociales. La popular ‘rulitos’ amenazó con demandarla luego que la tildó de ‘carepalo’ cuando habló sobre los códigos en temas de parejas. La ‘mujer boa’ respondió a través de Instagram.

“Sobre todo, quería mandarle un saludo a Janet Barboza por este día tan especial... bueno conseguí lo que algunos dicen. Como no sé nada de televisión, vienen a entrevistarle los urracos de Magaly, qué emoción, voy a salir por primera vez en televisión justo por mi comentario... creo que me voy a dedicar a esto”, bromeó Martha Chuquipiondo a través de Instagram.

Este mensaje fue emitido el 14 de febrero y también aprovechó para contar que volverá a aparecer en la televisión para ser entrevistada por Magaly Medina y hablar sobre el incidente que pasa con la conductora de ‘América Hoy’.

‘Mujer boa’ no se disculpará por declaraciones sobre Janet Barboza

Además de mencionar que se presentará en el programa de Magaly Tv, Martha Chuquipiondo aclaró que no se disculpará sobre las palabras hacia la ‘rulitos’ y que también aclarará unos temas pendientes en la entrevista.

“Yo no miento, prefiero ir mil veces, señora estiradísima Barboza, prefiero irme mil veces a la cárcel que rectificarme, que decir lo que tú quieres que diga, eso sí sería mentir y no me va a dar la gana”, acotó.

Janet Barboza tomó la decisión de abandonar el programa luego de escuchar a su equipo de producción pedir su renuncia. Foto: captura América TV.

Janet Barboza arremete contra Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes

En entrevista con La República, la popular ‘rulitos’ mantiene su verdad sobre la actualidad de la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. Además, declaró que ya no hablará del tema por el problema que tuvo con Manzanal.

“Paula Manzanal es una mujer lista. Yo no te lo puedo decir porque sería pecar de imprudente, en la conexión anterior me fui de lengua, hablé de este tema, a ella (Paula) finalmente no le gustó, ahora no voy a cometer el mismo error dos veces. Lo que sí te puedo decir es que sí ha habido plan a, plan b, c y d también” , dijo a los exteriores de América Tv.