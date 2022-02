Magaly sobre la relación de Melissa Paredes: “Anthony se está aprovechando y no está enamorado”

Magaly Medina ha sido muy severa a la hora de dar su opinión sobre cómo empezó la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. De hecho, fue su equipo de Magaly Tv, la firme que remeció todo el Perú con las imágenes del ampay entre la actriz y el bailarín cuando Paredes aún seguía casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

A cuatro meses de aquel escándalo, Melissa Paredes y Anthony Aranda han gritado su amor en eventos públicos y redes sociales. Sin embargo, para Magaly Medina esto no sería del todo real, sobre todo por parte del bailarín. La conductora piensa que Aranda solo se está aprovechando de la imagen de la modelo y que no está enamorado realmente de ella.

“Pienso que él se vio obligado a hacerla pública por las circunstancias, y durará lo que tenga que durar. Ya Paula Manzanal lo dijo, y si ella se atreviera a mostrar las cosas, otra sería la historia. Si bien para Paula Manzanal el bailarín fue un snack, no sé quién fue el snack de él”, dijo a Trome.

“Él se quería ir a España con Paula mientras salía con Melissa. Este chico me parece que está aprovechando las circunstancias y creo que cuando encuentre un mejor prospecto, donde pueda sacar un viaje, algo, la cambia a Melissa. No le doy mucho tiempo, conociéndolo a él, no creo que esté enamorado”, añadió.

Magaly Medina: “Melissa Paredes y Anthony Aranda solo hacen tiktoks”

Magaly Medina se mostró sorprendida al enterarse de que a Anthony Aranda no le gusta hablar frente a cámaras. Ante esto, la conductora dijo que Melissa Paredes y su nueva pareja solo se dedican a bailar y publicar los videos en TikTok.

“¿No le gusta?, pero si hacen tiktoks todos los días, solo a eso se dedican. Ya hablaron hasta por los codos, no les han hecho las preguntas necesarias. Él aparece con ella a cada rato”, comentó a La República.

Melissa Paredes defiende a Anthony Aranda

Melissa Paredes negó que Anthony Aranda sea un arribista e interesado. La actriz aseguró que el bailarín siempre estuvo para apoyarla en sus peores momentos.

“Nada (no es interesado), cuando lo conozcan entenderán lo bueno que es. Lo quiero muchísimo y nos amamos muchísimo. Él es maravilloso y me encanta su forma de ser, es una persona madura, y ya paren con eso de que estamos en competencia con la otra parte. Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, mencionó a Trome.