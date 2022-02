Magaly Medina se burla de Anthony Aranda: “Nunca le importaste a Paula Manzanal”

Melissa Paredes y Anthony Aranda están viviendo su amor libremente tras oficializar su relación. Sin embargo, personajes del pasado del bailarín han vuelto a hacer noticia como es el caso de Paula Manzanal.

En la más reciente edición del programa de Magaly Medina, la conductora no dudó en mostrar los supuestos audios y conversaciones donde Arana le manifestaba su amor a Manzanal y sus deseos de ir a vivir con ella a España.

Ante esto, la presentadora de Magaly Tv, la firme dio su punto de vista y se burló de Anthony Arana por creer en todo lo que le decía Paula Manzanal.

“Estabas haciendo el ridículo, ¿tú no tienes un amigo que te diga, date cuenta? , ¿cómo vas a estar rogando a alguien?”, dijo Medina.

Asimismo, Magaly Medina indicó que Manzanal no estaba buscando una relación seria con Aranda.

“La Manzanal no quería novio, solo quería una distracción, ya que se había ido Fabio Agostini. Se había quedado sola y estaba bailando con el activador, entonces tuvo su snack”, mencionó.

Finalmente, la conductora de ATV le aclaró a la actual pareja de Melissa Paredes que Paula Manzanal nunca lo tomó en serio.

“No le importabas absolutamente, cero le importabas. Es así, pasan en hombres y mujeres”, finalizó.

Magaly Medina no cree en las intenciones de Anthony Aranda

Para Magaly Medina, Anthony Aranda no está enamorado de Melissa Paredes y solo busca aprovecharse de ella.

“Él se quería ir a España con Paula mientras salía con Melissa. Este chico me parece que está aprovechando las circunstancias y creo que cuando encuentre un mejor prospecto, donde pueda sacar un viaje, algo, la cambia a Melissa. No le doy mucho tiempo, conociéndolo a él, no creo que esté enamorado”, dijo a Trome.

Magaly Medina no cree en el amor que siente Anthony Aranda por Melissa Paredes. Foto: GLR, Anthony Aranda/Instagram

Paula Manzanal revela que Anthony Aranda la eliminó de redes

Tras el ampay entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, Paula Manzanal contó que el bailarín la eliminó de sus redes sociales, algo que la sorprendió porque según ella eran muy cercanos.

“Éramos muy unidos, muy amigos, hablábamos todos los días hasta el día del ampay, esa fue la última vez que hablé con él”, dijo en enlace con América hoy.