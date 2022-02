Lucho Cáceres se defiende tras insultar a chofer de cúster: “Impedía el paso de una ambulancia”

Lucho Cáceres siempre ha sido uno de los actores más polémicos del medio nacional no solo por sus diversos papeles, sino también por su conducta fuera de las pantallas. Esta vez, quien fuera protagonista de 1000 oficios se convirtió en el centro de la polémica luego de que un video se hiciera viral donde se le aprecia subiendo a una unidad de transporte público para insultar al chofer del vehículo.

Como era de esperarse, Cáceres fue duramente criticado en las redes sociales debido a lo que parecía un comportamiento bastante prepotente de su parte contra el conductor de la unidad. Sin embargo, el propio artista utilizó sus redes sociales para emitir un pronunciamiento y explicar al detalle lo sucedido.

Lucho Cáceres se defiende tras insultar a chofer de cúster

Fiel a su estilo, Lucho Cáceres escribió unas líneas y utilizó como referencia a la película argentina Relato Salvajes. En esta cinta, el personaje interpretado por Ricardo Darín es apodado ‘Bombita’ tras hacer explotar su auto dentro de una oficina de la autoridad de tránsito de aquel país luego de considerar injusta su intervención.

Lucho Cáceres se pronunció tras protagonizar video donde insulta a chofer de custer. Foto: Instagram

“‘Relatos Salvajes’. De todas las historias me quedo con la de ‘Bombita’, la sentí muy cercana. Me pregunto qué habría hecho ‘Bombita’ con dos combis que estando en verde no avanzaban, por recoger pasajeros e impedían el paso de una ambulancia. ¡Grande, Darín!”, indicó.

Rodrigo Sánchez Patiño sale en defensa de Lucho Cáceres

En la misma publicación de Instagram, Lucho Cáceres fue respaldado por distintos actores del medio peruano. Uno de ellos fue Rodrigo Sánchez Patiño, quien no solo respaldó a su colega, sino que además lo felicitó por atreverse a hacer lo que pocas personas harían.

“Siempre seré tu hincha… hiciste lo que muchos a veces no se atreven, pero son los primeros en juzgar”, añadió. Por su parte, la también actriz Katerina Donofrio también aprovechó para alabar la película a la que Cáceres hace referencia.