Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian, no apoyaría económicamente a Maralee Nichols

Tristan Thompson vuelve a ser el centro de atención en las redes sociales después de que Maralee Nichols, la madre de su último hijo, declarara públicamente que el deportista no se está haciendo cargo del menor. El basquetbolista, quien se disculpó con Khloé Kardashian en redes sociales, no ha visitado al pequeño desde que inició el escándalo.

PUEDES VER Khloé Kardashian: Tristan Thompson es criticado por cibernautas en su última publicación

Tristan Thompson no ha dado ayuda financiera a la madre de su último hijo

Maralee Nichols ha salido a declarar, por medio de su representante legal, que el jugador de los Sacramento Kings no ha demostrado ningún interés en apoyarla para criar a su menor hijo.

La modelo, quien se hizo viral al demostrar que Thompson sí era el padre de su bebé, lanzó un comunicado público en el que especificaba cuál habría sido la postura del deportista frente a su paternidad:

“A pesar de los informes de noticias que indican lo contrario, Tristan Thompson no ha hecho nada para apoyar a su hijo. Él no ha hecho ningún intento de conocer a su hijo ni ha brindado ninguna ayuda financiera”, señaló Harvey Englander, abogado de la influencer, para el portal Page Six.

Maralee Nichols se manifestó sobre Tristan Thompson. Foto: composición/ E! News/ La República

Estas acusaciones vienen después de que se decidiera que Tristan Thompson tiene la obligación de pagarle US$ 40.000 por manutención infantil a cada una de las madres de sus menores hijos: Khloé Kardashian, Jordan Craig y Maralee Nichols.

Tristan Thompson aceptó la paternidad y pidió perdón a Khloé Kardashian

A inicios de este año, Tristan Thompson aceptó que tuvo un encuentro sexual con Maralee Nichols y, fruto de este hecho, nació el menor hijo. Después de que las pruebas de ADN confirmaran lo que ya se sospechaba, el jugador de la NBA usó sus redes sociales para dirigirse a la protagonista de Keeping up with the Kardashians.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

“Khloé, no te mereces esto, no mereces que te rompa el corazón ni te haya humillado, no te mereces la manera en la que te he tratado durante estos años. Mis actos no van con la manera en la que te veo, tengo todo el respeto y amor por ti, independientemente de lo que puedas pensar. De nuevo, estoy muy arrepentido”, escribió.