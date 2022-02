Khloé Kardashian: exesposo de la empresaria admitió que no la trató bien cuando estaba juntos

¡El amor no desapareció! Lamar Odom, exbasquetbolista de la NBA, vuelve a llamar la atención de los usuarios al mencionar a Khloé Kardashian y recordar que no tuvo un buen trato con ella durante el tiempo que estuvieron casados. El deportista admitió que le gustaría disculparse con la empresaria.

¿Qué fue lo último que dijo Odom sobre Khloé?

Lamar Odom estaba teniendo una conversación con Cynthia Bailey y Carson Kressley, sus compañeros del reality Celebrity Big Brother, cuando se animó a volver a hablar de su pasado con la protagonista de Keeping up with the Kardashians.

Bailey comentó: “Entonces, ¿cuándo la conociste fue diferente para ti? ¿Inmediatamente te conectaste con ella?”. Segundos después, Kressley intervino: “Si alguien podría preparar una boda de 30 días repleta de estrellas, es Kris Jenner“.

No obstante, el momento empezó a tornarse sentimental cuando Bailey volvió a dirigirse a Lamar: “Cuando hablas de ella, suena como si fuera el amor de tu vida”.

Khloé Kardashian y Lamar Odom se casaron en 2009. Foto: US Weekly

En ese momento, el basquetbolista aprovechó para hablar con honestidad sobre cómo se siente ahora sobre su matrimonio fallido con Kardashian.

“Nunca pensé en volver a casarme... No traté bien a esa buena mujer. Sería una bendición estar en su presencia. Le diría que lo siento por el tonto que fui”, comentó.

No obstante, Odom también fue bastante honesto para aceptar que Khloé no quiera reunirse con él para hacer las paces: “Ella tiene derecho a no querer volver a verme por las cosas por las que la hice pasar”.

PUEDES VER Khloé Kardashian: Tristan Thompson es criticado por cibernautas en su última publicación

Lamar Odom admitió lo que siente por Khloé Kardashian: “La extraño mucho”

A inicios de este mes, Lamar ya había declarado en el programa en el que participa que tenía sentimientos. En una edición previa de Celebrity Big Brother, Odom habló con su amigo Todrick Hall para revelarle que tuvo un sueño con su exesposa, Khloé Kardashian.

Cuando Hall le preguntó si se mantenían en contacto, el exjugador de la NBA respondió: “No, la extraño mucho. Desearía poder recuperar ese tiempo”.