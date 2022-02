Kanye West: Julia Fox revela que el rapero le pedía que expusiera su relación en redes

¡Ya no se guarda nada! Julia Fox, la flamante novia de Kanye West, se hizo viral en redes sociales después de que un usuario la acusara de buscar fama. La actriz y el rapero, quien hace poco le volvió a pedir a Kim Kardashian que vuelva con él, pusieron fin a su relación antes de San Valentín.

¿Kanye West le pidió a Julia Fox que hablara de su relación constantemente?

Julia Fox y Kanye West terminaron su romance durante el pasado fin de semana. Posterior a ello, la protagonista de Uncut Gems acaparó la atención de los medios al desfilar en el New York Fashion Week.

Julia Fox en NYFW 2022. Foto: Harper's Bazaar

No obstante, la también modelo se volvió a hacer viral por responder crudamente a una cuenta que la acusaba de usar la fama del rapero como impulso para su carrera.

Publicación de Hollywood Unlocked sobre comentario de Julia Fox. Foto: Instagram Hollywood Unlocked

“Hablaste del hombre en la prensa como si estuvieran casados. Simplemente desesperada por la atención. Ni siquiera fueron 15 minutos, tal vez como 2 minutos de fama”, escribió el usuario. Ante esto, la artista respondió: “Él me lo pidió”.

¿Qué dijo Julia sobre su separación de Kanye West?

Después de que el diario Daily Mail señalara que Julia Fox “lloró desconsoladamente” después de su ruptura con Kanye West, la actriz subió un mensaje para el medio en sus redes sociales:

“¡No he llorado desde 1997 y especialmente no lloraría por ESTO! En todo caso, me he estado riendo más que antes y si me veo como una m***** es porque me bajé en el primer terminal y corrí a pie hasta el séptimo porque llegué un poco tarde a un avión para ir a ver a los únicos hombres que importan, los cuales son mi hijo y mi papá”.

Posterior a ello, borró la publicación y subió dos videos en los que hace referencia al tema. En uno de ellos, se puede leer “Julia Fox es su propia musa”.