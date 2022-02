No es broma, es violencia: el hashtag creado para condenar burlas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

Ricardo Mendoza, uno de los integrantes de Hablando huevadas generó indignación luego de bromear, junto a Norka Gaspar, comediante invitada, sobre una agresión sexual a una niña en una unidad de transporte público. Ambos han sido duramente criticados debido a la ligereza con la que tomaron este acto de violencia de género.

Por ello, miles de usuarios en las redes sociales se volcaron a las diversas plataformas como Twitter para crear un hashtag donde cada uno de ellos expresa su total rechazo sobre las expresiones vertidas en un canal de YouTube. A eso se le sumaron personalidades de la política nacional como Ana Jara y Rosario Sasieta, quienes también pidieron un castigo ejemplar sobre estos dos humoristas.

No es broma, es violencia: el hashtag creado por miles de usuarios indignados

Los comentarios encontrados en este hashtag son diversos, pero en todos se aprecia el consenso de que la broma realizada por Ricardo Mendoza y Norka Gaspar fue repudiable. Por ejemplo, una usuaria señala que este tipo de bromas fomenta y normaliza la cultura de violación, más aún dentro de un país donde las mujeres son atacadas sexualmente con mucha frecuencia.

“Cultura de la violación es cuando conviertes en un chiste la agresión sexual que sufrió una niña. Que un hombre te toque sin consentimiento en la calle o te muestre sus genitales #NoEsBromaEsViolencia y es una situación real que sucede más de lo que pensamos”, expresó.

Usuarios critican en Twitter a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Foto: Twitter

Otra seguidora de Twitter reveló haber sido víctima de un hecho similar por que condenó a las personas que celebren o se rían de este tipo de humor.

“El humor negro no es justificación para hacer esos comentarios. Me ha tocado pasar por esa situación en varias ocasiones y es tan terrorífico como asqueroso. Quedarte paralizada, temblando, sintiendo escalofríos y náuseas. NO es una broma, NO es gracioso #NoEsBromaEsViolencia”, precisó.

Usuarios critican en Twitter a Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Foto: Twitter

Claudia Cisneros se sumó al hashtag No es broma, es violencia

Otra de las figuras públicas que condenó las bromas de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar fue Claudia Cisneros. La periodista indicó que estos comentarios no hacen más que minimizar los abusos sufridos por niños y mujeres y que además humillan a las víctimas.

Claudia Cisneros también condenó los comentarios de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar. Foto: Twitter

“Banalizan con su ‘broma’ un hecho que no solo es terrorífico y violento para esa niña, y cualquier otra que haya pasado por eso, sino que también minimizan la gravedad del abuso y de la vergüenza y culpa que debería sentir el agresor. Y humillan a las víctimas. #NoEsBromaEsViolencia”, añadió.

¿Dónde denunciar casos de acoso en transporte público?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).