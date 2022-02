George Forsyth le pide matrimonio a Sonia La Torre a orillas del mar en Punta Cana

George Forsyth sorprendió a su novia Sonia La Torre al pedirle matrimonio durante un viaje a Punta Cana. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ingeniera industrial de 29 años compartió fotos y videos en las que se luce caminando a orillas de la playa junto a su futuro esposo. A mediados de enero, la pareja había celebrado su primer aniversario de relación sentimental.

¿Cómo se conocieron George Forsyth y Sonia La Torre?

Poco antes de la pedida de mano, George Forsyth y Sonia La Torre ofrecieron una entrevista en la que dieron detalles sobre cómo se conocieron y de qué manera surgió el amor entre ellos.

“Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga. Mi amiga estaba saliendo con un chico que era amigo de George”, detalló la empresaria a la revista Cosas.

Ante dichas declaraciones, el exalcalde de La Victoria añadió “A mí me pareció una persona muy agradable, con un gran sentido del humor, que es muy importante para mí, y es por eso que después del almuerzo ya tuve que atreverme a pedirle su teléfono”.

Sonia La Torre también se animó a contar la vez en que Forsyth le pidió que sea su enamorada en el Country Club. “Estábamos en la mesa y había una cena. Terminamos la cena y había una cajita con una joya. Entonces yo lo abro y me da una cadenita de oro con dije de corazón y me pregunta ‘¿quieres ser mi novia?’ y me la puso”, relató.

George Forsyth y Sonia La Torre oficializan su relación

A fines de julio del 2021, George Forsyth reveló su romance con Sonia La Torre a través de una romántica publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En dicho post, el exarquero de Alianza Lima y la empresaria aparecían abrazados y sonriendo, mientras disfrutaban de una tarde en el mar.