Flavia Laos a Luciana Fuster por hablar de ella: “Quiere dejarme mal”

Flavia Laos conversó por videollamada con el programa de espectáculos Amor y fuego para contestar a las interrogantes que le hicieron sobre su vida privada. Sin embargo, no faltaron las preguntas relacionadas al romance entre su expareja Patricio Parodi y Luciana Fuster.

El popular ‘Peluchín’ aprovechó la oportunidad y le consultó a la modelo sobre las supuestas indirectas que estaría recibiendo por parte de Luciana a través de sus redes sociales.

“La razón por la que terminé con Patricio no fue esa, fue de mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo, no comentarlo. Yo creo que ella está dando manotazos de ahogado al decir eso, queriéndome dejar mal”, manifestó Flavia.

Asimismo, se refirió a las últimas declaraciones que hizo su expareja Patricio Parodi, quien dio a entender que ella habría hecho algo malo durante la relación: “Si supieran la verdad, no hablarían mal de Luciana”.

Ante esto, la joven actriz respondió lo siguiente: “Dice ‘si supieran...’, pero al final no dice nada...”

Flavia Laos sobre Patricio Parodi defendiendo a Luciana Fuster

Flavia Laos no se quedó callada y se pronunció respecto a la oficializada relación de Patricio y Luciana. La influencer se mostró incómoda y aclaró que no está interesada en hablar de ellos. Por otro lado, mencionó que es deber de Patricio defender a su nueva novia. “Es su nueva chica, tiene que defenderla (...) Tiene que sacar cara por Luciana”, remarcó.

Flavia Laos habla de su romance con Austin Palao

La modelo se presentó a un evento público y habló sobre las recientes salidas que ha tenido con Austin Palao. Es así que negó que ambos estén haciendo esto como venganza a sus exparejas y que no es algo planeado, como afirman.