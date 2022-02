Daniel Marquina tras el fin de Mañana maldita: “Siento que es bien retador hoy por hoy la radio”

A casi 20 años de estar al aire Mañana maldita, el programa radial bajo la conducción de Daniel Marquina y Jorge Aguayo se despidió del público. Personajes como la ‘Tía Portola’ y ‘Baby witch’ volvieron icónico al show matutino emitido por Radio Planeta; sin embargo, ahora finaliza una etapa que deja nostálgicos a sus fanáticos.

El conductor y animador Daniel Marquina, que tuvo la oportunidad de probar tanto la televisión como la radio, comenta en una entrevista exclusiva para La República sus siguientes aventuras luego de despedirse del programa que lo vio crecer.

Nuevos comienzos tras el fin de Mañana maldita

En la actualidad, pocos programas se mantienen vigente por tanto tiempo y uno de ellos fue Mañana maldita, que estuvo al aire por casi dos décadas y acompañó a miles de peruanos en sus diferentes etapas. Los conductores se despidieron con emotivos mensajes y siguieron su camino. Entre ellos, Daniel Marquina, quien recibió la propuesta de trabajar en otra casa radial, donde ahora cuenta con su propio show llamado Pan con mantequilla.

Está a punto de cumplir un mes, y le emociona saber que es un proyecto propiamente suyo. “Me dio otra vez el cosquilleo de volver a inventar cosas e intentar divertir a la gente”, contó emocionado.

Incluso, ya ha tenido polémicos invitados, siendo la primera Sigrid Bazán, congresista del partido Juntos por el Perú, y espera que la próxima sea Carla García.

“El objetivo del programa es que la gente conozca a ese personaje que ya es muy famoso, relevante, para que lo pueda tener tal cual, qué desayuna, qué le molesta cuando la trolean, de qué sufre; tratar de divertirnos conversando (...) Hay una parte donde le pregunto (a Sigrid) cuál es la chapa que más odia y le di varias alternativas, estaba rojimia, zurda, bolognesa; se mató de risa”, comentó el popular ‘Marcuilas’.

También comentó que el día de hoy considera que el mundo radial es cada vez más competitivo. “Siento que es bien retador hoy por hoy la radio (...) Cosa que nos hace, a los que estamos detrás del micro, competir con más ganas de inventar, porque cada mes y medio te das cuenta de que tu competencia directa de repente no es que sea mucho mejor que tú, pero si tiene más oyentes”.

Los malditos podcast junto a Gonzalo Torres y ‘Papopa’ Robles

Daniel Marquina, Gonzalo Torres y Augusto ‘Papopa’ Robles se juntaron para crear Los malditos podcast, el cual ya estrenó su primero episodio en Spotify y dura casi una hora. En este nuevo proyecto, los recordados locutores rescatan la esencia de lo que fue Mañana maldita.

Daniel Marquina y Gonzalo Torres se juntan nuevamente en su nuevo podcast Los malditos. Foto: Los malditos/captura

“Es básicamente vacilarnos con lo que nos vacilábamos antes. Vamos a darle a la gente lo que tanto nos están pidiendo, que es volver a hacer Radio Maldita, volver a tener algunos personajes entrañables como ‘Baby witch’, que regresó en este primer episodio; y obviamente intentar divertir a la gente con personajes nuevos”, comentó Daniel Marquina a este diario.

Ya se estrenó el primer episodio de Los malditos en Spotify. Foto: Los malditos/Instagram

Inició en el stand up comedy con el show Barrio fino junto a Raúl Castagneto

Desde pequeño, Daniel Marquina supo que tenía el don de ser escuchado al hablar. ”Y alrededor mío, gente escuchándome sin interrumpirme, porque lo que yo les decía no sé si les parecía relevante o interesante, pero les llamaba la atención”, recordó. Sus principales influencias fueron el humor mexicano de artistas como Chespirito o Cantinflas.

Si bien acepta que no es un actor, cuenta con uno de los recursos más importantes para este rubro: la improvisación. En 2019, incursionó en el stand up comedy con la obra Barrio fino: humor entre amigos junto a su amigo, Raúl Castagneto.

Daniel Marquina y Raúl Castagneto estrenaron la obra de stand up comedy Barrio fino en 2019. Foto: Difusión

Al preguntar cómo nació la idea de crear este show, el locutor radial señaló que en gran parte se debió a las anécdotas vividas en él detrás de cámaras cuando conducían el programa Entre Memes por Movistar Deportes, en donde bromeaban con las diferencias que tuvieron al crecer.

“No pensé que nos iba a ir tan bien, se llenaban todas las salas, había excelentes comentarios (...) Yo contaba anécdotas que me pasaban por interno en mi barrio de Jesús María y no se parecían en nada a las anécdotas que tenía Raúl con sus amigos en San Borja”, expresó Marquina.

Daniel Marquina celebra el éxito de Hablando huevadas

Si hablamos del mundo de shows cómicos, el que está dando la hora actualmente es Hablando huevadas bajo la conducción de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes en cada episodio logran llenar el teatro Canout. Al ser consultado Daniel sobre el programa, se muestra feliz por el éxito que tienen, pues días anteriores figuras del medio criticaron a la dupla asegurando que “vivimos en un país de doble moral”.

“Me parecen capos (...) Cada vez tienen más seguidores, más gente, y cuánto más gente tengas, habrá más gente que no le guste, es inevitable. Yo no me siento con la autoridad, ni con las ganas para decir que este es el humor que se debe practicar y este el humor que no se debe practicar”, precisó.

Daniel Marquina tuvo una corta participación en la película Asu Mare. Foto: Difusión

Conoció a Ricardo Mendoza porque grabaron juntos en las películas Asu Mare, en donde Marquina interpretaba al recordado soldado “Apéguese” y Mendoza a ‘Tarrón’, uno de los amigos del barrio de Carlos Alcántara.

PUEDES VER: Oyentes de Mañana maldita lamentan el fin del programa radial con sentidos mensajes

Su paso por la televisión como conductor en El camerino y Entre memes

A pesar de contar con más de tres años de experiencia en la pantalla chica, para Daniel Marquina este es un espacio de continuo aprendizaje. “Es un medio que me ha tocado conocerlo ya de viejo, pero es entretenido”, admitió.

Tanto El camerino como Entre memes están relacionados con el mundo del deporte, pero se abarcan los temas desde un diferente ángulo, con el que buscan dar a conocer a la persona y no solo al deportista.

“Lo que más me ha gustado de este formato es que de alguna manera yo le acerco a la gente estos artistas que nadie quiere tener en su pantalla. O sea, yo soy muy buen amigo del campeón de paddle surf o de la campeona de taekwondo, pero nadie los conoce. Nosotros de alguna forma les damos cabida y les decimos ‘este es tu espacio’. La pasamos bien, los tratamos como se merecen, como grandes deportistas que traen grandes logros al Perú”, aseguró Marquina.

A Marquina le fascina este tipo de programa en el cual se puede ver el lado más sencillo de una figura pública, por ello se considera fan de shows como La habitación de Henry Spencer. “Cuando conversas con otra persona y hay buena onda, las entrevistas son mucho más divertidas”.

La entrevista que nunca olvidará

En su curtida experiencia dentro de los medios, el locutor de Pan con mantequilla tuvo la oportunidad de conversar con artistas de talla internacional como Natalia Lafourcade, Reik, Julieta Venegas, Gondwana, entre otros; sin embargo, si le preguntan cuál considera que fue la más anecdótica y especial para él, comentará que no tuvo que ver con uno de ellos.

Daniel Marquina anunció los detalles de Pan con mantequilla, su nuevo programa.

“Un día llegan a Entre memes los jugadores de parafútbol 7, yo estaba entrevistando al capitán; él le mandó saludos a su novia y le dijo ‘espero estar contigo pronto’ y yo le pregunto ‘hace cuánto que no la ves’, y él es invidente, yo no me di cuenta nunca, pero me encanto que él mismo me dijera ‘cómo que hace cuánto no la veo, si no veo pe, causa’” , recordó entre risas.

Daniel Marquina considera que por ese error pudo ser presa de trolls por lo “insensible”, aun así el percance no pasó a mayores porque, según el conductor, el deportista se sintió cómodo en el programa y supo que no era su intención ofenderlo. “He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos artistas, pero nunca me voy a olvidar de este pata, nos sentimos tan cómodos que no nos importó lo que a veces más nos molesta, que son las apariencias”.

Daniel Marquina es un hombre de retos

Ya casi al terminar la entrevista, el exlocutor de Mañana maldita revela que la creatividad es parte de él y que siempre está en busca de nuevas formas para divertir a su público. “Siento que la radio y televisión, ambos me están retando, están constantemente pidiendo que piense; desde ahí ya me están dando vida”.

En un futuro le gustaría poder vivir de “sus propias idioteces”, en referencia al podcast Los malditos. “Quiero divertirme con mis amigos y que eso me genere ingresos para poder vivir feliz con mi familia”, comentó. Por ahora, Daniel Marquina seguirá alegrando las mañanas en la radio con su divertida manera de ser, con la cual ya se ganó el cariño de los peruanos.