Cassandra Sánchez a Deyvis Orosco: “Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado”

Cassandra Sánchez tiene un nuevo motivo para celebrar, ya que Deyvis Orosco le pidió matrimonio nuevamente, pero esta vez durante el concierto que ofreció el lunes 14 de febrero para celebrar el Día de San Valentín. Ante la mirada atónita de los espectadores, el cantante se arrodilló y le preguntó a la madre de su hija si quería convertirse en su esposa, quien sin dudarlo aceptó efusivamente.

Las imágenes de esta pedida de mano se viralizaron rápidamente en las redes sociales y Sánchez de Lamadrid quiso agradecerle al intérprete con una emotiva dedicatoria mediante su cuenta oficial de Instagram.

“Si estoy soñando, por favor, no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo. Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo. Te digo que sí, sí, sí, un millón de veces sí. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado . Te amo”, fueron las palabras de la hija de Jessica Newton.

El romántico mensaje de Cassandra Sánchez a Deyvis Orosco. Foto: Cassandra Sánchez/ Instagram

Al lado de estas conmovedoras palabras, Cassandra Sánchez de Lamadrid compartió fotos y videos de la espectacular propuesta de matrimonio que le hizo Deyvis Orosco en pleno concierto.

Deyvis Orosco le ganó 100 dólares a Cassandra Sánchez por apuesta

A través de sus redes sociales, Deyvis Orosco reveló que le ganó 100 dólares a su novia, Cassandra Sánchez, luego de que ambos hicieran una apuesta.

“Le acabo de ganar una apuesta a alguien por algo que pasaba”, se le escuchaba decir al cantante de cumbia en un video de Instagram.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez emocionados por vacunar a su hijo

A mediados de enero, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez llevaron a vacunar a su hijo Milan para protegerlo de la COVID-19.

“Nos vamos porque hoy le toca sus dos primeras vacunas al bebé (...) Es donde por experiencia dicen los papás que sufrimos. Gracias a Dios todo está bien, él es un campeón”.