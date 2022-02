Anthony Aranda reclamó el amor de Paula Manzanal en audio: “No siento que te intereso”

Anthony Aranda se ha convertido en el foco de la atención luego de que se difundieran audios del mes de setiembre en los que expresó su interés por Paula Manzanal. A pesar de que el bailarín aseguró que solo lo unió una fuerte amistad con la modelo, el material comprobaría el vínculo amoroso que existía entre ellos.

Magaly Medina presentó todo el material recabado por su equipo de prensa el último lunes 14 de febrero.

Anthony Aranda reclamó el cariño de Paula Manzanal

Uno de las grabaciones entre Anthony Aranda y Paula Manzanal retrata el momento en que la modelo ya se encontraba residiendo nuevamente en España luego de su participación en Reinas del show.

La actual pareja de Melissa Paredes le reclamó por la falta de atención y expresiones de cariño de parte de la influencer. Además hizo referencia a los planes que ambos tenían juntos, hecho que generó suspicacias sobre sus verdaderas intenciones.

“La verdad estoy un poco triste con el tema porque, no sé, siento que solo me hablas para reclamarme cosas. No te siento que te intereso o me extrañas. Quizá tienes una manera distinta pero no siento que tú estás extrañándome” , expresó en el mes de setiembre.

Anthony Aranda negó tener un acercamiento con Melissa Paredes

En uno de los chats presentados por Magaly Medina se puede apreciar una conversación que tuvieron Anthony Aranda y Paula Manzanal sobre Melissa Paredes. La modelo le reclamó al bailarín por sus constantes fotografías y videos junto con la exesposa de Rodrigo Cuba.