Anthony Aranda deja atrás las polémicas y sorprende a Melissa Paredes con tierno detalle

En las últimas horas, Melissa Paredes y Anthony Aranda volvieron a estar en el centro de la polémica luego de que Magaly Medina emitiera los audios que el bailarín le mandaba a Paula Manzanal antes de su relación con la exesposa de Rodrigo Cuba. En dichas grabaciones, se logra oír unas conversaciones del joven coreógrafo que comprobarían una relación con la influencer y exintegrante de Reinas del show.

Pese a ello, la exconductora de América hoy ignoró lo publicado por Magaly TV, la firme asegurando que lo pasado quedó atrás. “Chicos, déjennos disfrutar del Día del Amor. El pasado es pasado, mi amor. Escúchame, no nos importa, gracias. No nos importa nada”, reiteró.

Anthony Aranda sorprende a Melissa Paredes con romántico detalle

Y a solo horas de lo que fue la celebración de San Valentín y la difusión de estos audios, Anthony Aranda parece querer dejar atrás todas estas polémicas, por lo que sorprendió a Melissa Paredes con un romántico detalle. La conductora no dudó en mostrar este presente a través de las historias de su cuenta de Instagram.

“Estas 100 rosas son 100 razones por (las cuales) amo que seas mi compañera y me siento orgulloso de nuestra fortaleza al luchar por lo que amamos. Se mi compañera siempre. Te amo”, escribió el profesor de la academia de baile de Yahaira Plasencia.

¿Qué dicen los audios de Anthony Aranda a Paula Manzanal?

Los audios difundidos por Magaly Medina son bastante comprometedores para Anthony Aranda. En ellos se escucha cómo el bailarín se encontraba bastante interesado en Paula Manzanal, quien no lo correspondió con la misma intensidad.

“Siento que solo me hablas para reclamarme cosas, no te siento interesada, la verdad. No siento que te intereso o me extrañas. Tienes quizás una manera distinta de expresarlo, pero yo no lo siento”, se oye.