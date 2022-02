Miguel Barraza se retracta sobre Hablando huevadas: “Los respeto y admiro”

Hablando huevadas se convirtió en uno de los shows más vistos y, también asistidos, en los últimos meses en nuestro país. Jorge Luna y Ricardo Mendoza encontraron la fórmula de meterse al público al bolsillo. Sin embargo, un comentario de Miguel Barraza trajo revuelo.

Durante una presentación del stand up comedy en el Teatro Canout, el cual fue transmitido por YouTube, los protagonistas hablaron sobre los ataques del reconocido actor cómico. Pero, Ricardo Mendoza sorprendió a todos al mostrar un audio donde el mismo ‘Miguelito’ desmentía todo lo dicho anteriormente.

“Ricardo, Jorge, soy Miguelito Barraza para decirles que tú sabes cómo es el periodismo, escriben cojudeces y yo no he dicho absolutamente nada de ustedes, así que no crean esa basura. Los respeto, los admiro, y los felicito porque lo que han logrado” , expresó Miguel Barraza.

¿Qué dijo Miguel Barraza sobre Hablando huevadas?

Durante una entrevista con El Popular, Miguel Barraza arremetió contra los presentadores de Hablando huevadas y aseguró que les faltaba humildad.

“Yo admiro a la gente joven, pero lo que les falta a ellos y nos sobra a nosotros es la humildad. Ya se creen que han ganado el cielo, el mundo. No, hermano, tienes que sufrir como nosotros hemos sufrido y que la gente te aplauda apenas salgas al escenario. He dicho”, comentó.

Miguel Barraza se lleva bien con conductores de Hablando huevadas

A pesar de sus duros comentarios contra Hablando huevadas, Miguel Barraza señaló que mantiene una relación cordial con Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

“Por último, los dos nos llevamos bien con Hablando Huevadas. ¿Qué cosa creen? Al contrario, los felicitamos”, enfatizó.