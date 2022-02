Diego Val: “Por los tatuajes y el look estoy limitado”

Entre sus trabajos y casting en Miami y México, el peruano Diego Val hizo una parada en Lima para promocionar el bolero ‘Solo tú’, donde vuelve a contar con la colaboración de Eva Ayllón y el productor Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. El tema, que además cuenta con un videoclip, ya se encuentra en las plataformas musicales.

”Esta colaboración se dio gracias al ‘Viejo’ Rodríguez, con quien hace dos años hicimos una fusión y dentro de ese remix estaba Eva y Daniela Darcourt. Así, de esa manera se dio el acercamiento y la manera de cómo presentarme con Eva”, recuerda Val, quien tiene una película pendiente de estreno que grabó el año pasado para Netflix.

Sobre el género de ‘Solo tú’, dice que los boleros son parte de su familia y él ha crecido escuchándolos. “Pensé que sería bonito trabajar con la maestra Eva, ella es una representante que ha marcado en el mundo artístico y no solo en nuestro país. Al final, el tema lo trabajamos entre los tres, dice sobre el single que es un adelanto de su Extended Play (EP) Sexo eterno.

”Será un álbum con historias de amor y donde cada canción será una especie de rosa de un color distinto que representará a las mujeres. Todas bellas pero distintas. Eva, en este caso, representa mi primer tema, mi primer amor, algo así como 40 y 20″.

Diego Val grabó una nueva canción junto a Eva Ayllón como parte de su nuevo EP. Foto: difusión

¿Has tenido muchas relaciones amorosas con mujeres mucho mayores que tú?

Pues mira, la verdad nunca he sido una persona que se enfocó en la edad. Desde joven he tenido experiencias y oportunidades de conocer mujeres increíbles y de todas las edades. Me considero una persona muy sexual y amorosa y con el tiempo estas relaciones me han ayudado a madurar mucho, a lo que hoy sé en el amor.

A tus 34 años, piensas en establecerte con una pareja o aún no...

Actualmente, tengo una pareja (la actriz mexicana Giovanna Romo). Hemos vuelto después de tres años. Estuvimos cinco años. Es alguien a quien nunca dejé de amar, es mi musa, a la que le compuse el 80 % de mis temas. En el tiempo que nos separamos, de repente, tuve vínculos, tropiezos pero al final me di cuenta que era la mujer de mi vida.

Alternas la música con la actuación. ¿Qué es lo que se viene en ese campo?

Televisa fue una gran puerta y lo sigue siendo. Actualmente acabo de poner una canción para un nuevo filme de Disney lo que para mi es algo grande. En Televisa participé en ‘Por amar sin ley’, donde era el cuervo y con el mismo personaje hicieron una fusión para una telenovela que se llama ‘Médicos’, donde actué con Julián Gil y a raíz de ello es que salen otras oportunidades. Una de ellas es un proyecto estadounidense donde hago de un narcotraficante.

Hay actores que se han resistido a ingresar al mercado estadounidense precisamente porque les ofrecen papeles de narcos o asesinos...

Así como he tenido esas oportunidades también he tenido otros llamados, por ejemplo para el villano antagonista de El Zorro. La actuación es algo que uno tiene que disfrutar y meterte en lo que es la interpretación del personaje. Yo por los tatuajes y el look que me manejo, estoy limitado a las cosas que podría hacer. Tengo el 80% del cuerpo tatuado, entonces, digamos, o voy por algo muy sexual o por algo muy malo. Pero ese look es mi estilo y seguiré tatuándome y cuando caiga el personaje correcto irá con el estilo que manejo.