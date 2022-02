Melissa Paredes a Anthony Aranda por San Valentín: “Amarte es una de las cosas más lindas”

El amor se apoderó de Melissa Paredes y Anthony Aranda en este especial 14 de febrero, fecha en la que se celebra el amor y la amistad. Tras haber oficializado su romance varias semanas atrás, la dupla ha venido siendo la comidilla de programas y figuras del mundo del espectáculo, quienes los critican por haber formalizado su amorío en tan poco tiempo y afirman que este no durará mucho.

Sin embargo, Melissa Paredes y su pareja no se dejan amilanar por dichos comentarios y una señal de ello ha sido el reciente mensaje que la exconductora de América hoy ha dejado en su plataforma social Instagram, declarando, una vez más, el gran amor que le tiene a su ‘Gato activador’.

Melissa Paredes declara su amor a Anthony Aranda con candentes fotografías

Fue vía su perfil oficial de Instagram, que la ex Miss Perú Mundo 2012, posteó una serie de fotos profesionales en compañía del bailarín Anthony Aranda.

El mensaje que acompañaba las gráficas expresaba el inmenso amor que la ex modelo siente por su pareja, y acotó que, las críticas que recibió por iniciar un romance junto a él, poco le importaron con tal de estar a su lado.

Melissa Paredes postea profesional sesión de fotos en compañía de su pareja Anthony Aranda. Foto: Melissa Paredes/Instagram

“Be mine. Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo . Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos, pero si me estás sujetando la mano nada importa... Anthony Aranda te amo”, se lee en la descripción.

Melissa Paredes declara su amor a Anthony Aranda con romántica postal. Foto: Melissa Paredes/Instagram

Anthony Aranda responde dedicatoria de Melissa

Poco después de haber colgado la publicación en redes sociales, la respuesta del exbailarín de Reinas del show no se hizo tardar. A modo de agradecimiento por el cálido y romántico mensaje de Melissa Paredes, Anthony Aranda enfatizó estar orgulloso por oficializar una relación con una persona como ella.

“Eres una mujer maravillosa y haces que todos los días a tu lado sonría como loco, nunca dejó de ser duro, pero nunca dejó de ser especial tampoco y cada ves más nos sentimos orgullosos de las decisiones que elegimos . Te amo mi amor y seguiremos pendientes para que esto que sentimos crezca siempre”, escribió el joven artista.