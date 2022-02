Martin Garrix en Perú: ¿cuándo es la preventa de entradas para su concierto en Lima?

Martin Garrix llega al Perú para ofrecer un concierto el próximo sábado 19 de marzo. El famoso Dj, quien es uno de los más mediáticos de la escena electrónica mundial, regresa después de seis años al país para reencontrarse con sus fans, la última vez fue en 2016. El show forma parte de su tour por Sudamérica que también incluye a Chile, Argentina, Colombia y Brasil.

¿Quién es el Dj Martin Garrix?

Martin Garrix es oriundo de Países Bajos. Es un Dj, productor y fundador del sello discográfico Stpmd Rcrds que comenzó a destacar con su primer éxito “Animals” en el 2013.

Posteriormente, vino su firma con Sony Music, consolidando su carrera y convirtiéndose en el Dj más joven de la historia de la música electrónica, obteniendo dos MTV European Music Awards y fue elegido el mejor Dj del mundo esta vez por la revista “DJmag”.

Con solo 23 años, Martin Garrix es el Dj que hace bailar a la gente en todo el mundo y es uno de los cabezas de cartel más solicitados en los festivales más top de música electrónica como Tomorrowland, Ultra Music, y Lollapalloza.

En el 2018, GARRIX participó en la clausura de los Juegos Olímpicos de Pieonchang en Corea del Sur causando furor con los temas “Animals”, “Forever”, “Together”, “Pizza” y “Like I do”.

Precios de entradas para ver a Martin Garrix en Lima

Las entradas para disfrutar de esta gran fiesta de la música electrónica con Martin Garrix salen en pre-venta con cualquier medio de pago este jueves 17 y viernes 18 de febrero en la plataforma digital de Teleticket.

Los precios son:

La modalidad individual desde S/ 139 Tribuna

S/ 198 General

S/ 379 Vip

S/ 479 Platinum

La modalidad boxes desde S/ 2110 Box General

S/ 3960 Box Vip

S/ 4920 Box Platinum

Martin Garrix y sus canciones

Durante su corta pero intensa carrera, el artista ha publicado cuatro discos: Gold Skies, Break Through The Silence, Seven y BYLAW.

Algunos de sus mejores temas hasta ahora son “In The Name Of Love” junto a Bebe Rexha, “Animals”, “Scared To Be Lonely” con Dua Lipa, “Forbidden Voices”, “These Are The Times” o “So Far Away” con David Guetta, Jamie Scott & Romy Dya.