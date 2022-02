Magaly se burla de romance entre Melissa Paredes y Anthony Aranda: “Hacen tiktoks todos los días”

Ni en San Valentín los suelta. La periodista Magaly Medina, durante su visita a Radiomar para el especial por este 14 de febrero, vuelve a arremeter contra la pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda, luego de que, pese a haber oficializado su relación, no se hayan presentado ante los medios como pareja.

Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones que la exreina de belleza dio a Trome en entrevista exclusiva, al decir que a Anthony Aranda no le gusta hablar frente a cámaras, pero ella estaría tratando de convencerlo de soltarse ante los medios.

Magaly Medina cuestiona a Aranda por no declarar a los medios

Al respecto, la figura de ATV cuestionó que Melissa Paredes manifestara que el ‘Gato activador’ no declare a la prensa porque no le gustaba.

“ ¿No le gusta?, pero si hacen tiktoks todos los días, solo a eso se dedican. Ya hablaron hasta por los codos , no les han hecho las preguntas necesarias. Él aparece con ella a cada rato”, expresó la conductora de Magaly TV, la firme expresando su desaprobación y mofa por las declaraciones de Paredes.

Melissa Paredes echa flores a Anthony Aranda

La modelo Melissa Paredes confirmó estar muy contenta en esta etapa de su vida en la que tiene como pareja a Anthony Aranda y, en esa línea, se animó a contar en entrevista para Trome que el joven bailarín estuvo a su lado desde que salió a la luz el ampay que ambos protagonizaron.

“Ustedes no me han visto, pero sí me he quebrado y él sabe cómo estaba. Al principio no nos podíamos ni ver, solo por videollamada. Él me ha visto en mi mejor y peor momento”, comentó la expresentadora.

