Kylie Minogue y la vez que respondió a periodista chileno que el pisco es peruano

Kylie Minogue es una reconocida artista australiana, dueña de grandes hits musicales como “Can’t get you out of my head”, “Say Something” y demás éxitos que hicieron de su trabajo uno de las más reconocidos en el mundo. En 2018 asistió a un evento en Chile y fue consultada por un periodista acerca del pisco, bebida peruana que por mucho tiempo ha sido materia de debate entre ambos países.

Sucedió cuando se llevó a cabo por primera vez en el país sureño una carrera de la Fórmula E donde acudió Minogue. Un hombre de prensa la interceptó y le hizo la curiosa consulta que es típica cuando alguien con mucha representatividad pisa territorio extranjero. “¿Te gusta el pisco sour?”, preguntó. A lo que en principio ella respondió: “Sí, ya lo probé”.

El clip no tardó mucho en viralizarse a través de las redes sociales, pues el debate entre peruanos y chilenos sobre el origen del pisco continúa siendo un tema álgido. Durante el video, también se escucha que el entrevistador le comenta: “Algunos dicen que la bebida no es de Chile…” para luego responder: “¿En serio? Es peruano. Bueno, me ofrecieron uno anoche y me dijeron que es de aquí”, dijo la artista.

No satisfecho con la respuesta, el hombre de prensa volvió a interrogarla, pero esta vez por su opinión acerca de la procedencia del trago. “Le estás preguntando a la persona equivocada (...) ¿Por qué mejor no me recomiendas qué hacer en Chile?”, fue la respuesta de la australiana, quien luego continúo con su paso.

Kylie Minogue acerca del pisco