Kim Kardashian y Pete Davidson son vistos besándose en público por primera vez

¡Que viva el amor! Kim Kardashian y Pete Davidson se muestran cariñosos en la calle por primera vez en su romance. Si bien Kanye West le ha pedido a la empresaria que vuelva con él, ella parece hacer caso omiso a su petición y está enfocada en el amor que comparte con el comediante.

Kim Kardashian y Pete Davidson se besan durante su cita en Nueva York

Durante el pasado domingo 13 de febrero, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos cenando en un restaurante de Nueva York. La celebridades compartieron un romántico momento previo al día de San Valentín.

Desde que se rumoreaba que andaban juntos, en octubre del año pasado aproximadamente, la pareja no se había mostrado cariñosa frente al público. A inicios de este mes, el comediante de SNL había confirmado que sí tenía una relación con la protagonista de Keeping up with the Kardashians.

Kim Kardashian y Pete Davidson se dieron su primer beso público. Foto: Page Six

¿Qué está pasando entre Kanye West y Julia Fox?

Al parecer, Kanye West y Julia Fox no tendrían la misma suerte que la empresaria y el comediante. Según el portal Daily Mail, ambos habrían terminado su relación y la actriz habría “llorado desconsoladamente” por tal motivo.

Portada de Daily Mail sobre Kanye West y Julia Fox. Foto: Daily Mail

No obstante, Fox respondió en sus redes: “¡No he llorado desde 1997 y especialmente no lloraría por ESTO! En todo caso, me he estado riendo más que antes y si me veo como una m***** es porque me bajé en el primer terminal y corrí a pie hasta el séptimo porque llegué un poco tarde a un avión para ir a ver a los únicos hombres que importan, los cuales son mi hijo y mi papá”.

Después de borrar la publicación que contenía este mensaje, la artista subió dos videos más a su cuenta de Instagram en referencia al tema. En uno de ellos se podía leer: “Julia Fox es su propia musa”.