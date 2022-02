Kanye West y Julia Fox habrían terminado su relación oficialmente

¡Se acabó el amor! Kanye West y Julia Fox darían por concluida su breve pero polémica relación. La actriz y el rapero, quien en muchas ocasiones ha declarado que desea volver con Kim Kardashian, habrían decidido seguir sus vidas por separado después de un noviazgo de seis semanas.

¿Cómo se sabe que Kanye West y Julia Fox habrían terminado?

Al parecer, todo el dilema habría empezado después de que el diario británico Daily Mail lanzara una portada en la que se puede leer que Julia Fox habría estado “llorando desconsoladamente” por las publicaciones de West en redes sociales y que ya no seguirían juntos.

Portada de Daily Mail sobre Kanye West y Julia Fox. Foto: Daily Mail

Ante esto, la actriz subió a sus redes un fuerte mensaje: “¡No he llorado desde 1997 y especialmente no lloraría por ESTO! En todo caso, me he estado riendo más que antes y si me veo como una m***** es porque me bajé en el primer terminal y corrí a pie hasta el séptimo, porque llegué un poco tarde a un avión para ir a ver a los únicos hombres que importa, los cuales son mi hijo y mi papá”.

Si bien la publicación en la que decía esto fue eliminada, la actriz compartió otros dos videos en los que hace referencia a lo dicho por el medio. Específicamente, el segundo fue el que más llamó la atención de los cibernautas, ya que se podía leer que “Julia Fox es su propia musa”.

Según el portal Page Six, una fuente cercana a la pareja se comunicó con el medio para aclarar definitivamente la situación entre los dos. “Julia y Kanye siguen siendo buenos amigos y colaboradores, pero ya no están juntos”, comentó el entrevistado anónimo.

Kanye West pide a sus seguidores en Instagram que agredan a Pete Davidson

Después de la serie de fotos que subió Kanye West a su Instagram, el rapero se quedó con solo ocho publicaciones. Durante el 14 de febrero, le pidió a sus seguidores en sus plataformas que acosaran verbalmente a Pete Davidson.

“Gracias chicos por su apoyo a mi familia. Mi familia significa para mí más que cualquier otro logro en la vida. Si alguien de verdad me estima y a mi familia, grítenle a todo pulmón (a Pete Davidson): ‘Oye, perdedor. ‘KimYe’ por siempre’”, escribió el artista.