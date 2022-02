Janet Barboza llora al ser sorprendida por Miguel Bayona en San Valentín

Janet Barboza recibió una sorpresa de su novio, Miguel Bayona, en pleno set de televisión de América hoy. La conductora y su pareja llevan una relación a distancia debido a que él se encuentra trabajando en Miami. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que el empresario le dedique un romántico detalle.

La producción del programa emitió un video grabado por el propio Miguel Bayona. En el clip, el novio de Janet Barboza reconoce que ambos no son tan detallistas en San Valentín, pero han aprendido a ser más expresivos con el pasar de los años.

“Nosotros no acostumbramos celebrar el 14 de febrero como una fecha especial del amor, nosotros lo celebramos siempre. Pero quise hacerlo este día porque me pareció importante darte un detalle que no esperes , con el tiempo hemos sabido ser un poco más detallistas. Espero que te guste la sorpresa que te he preparado”, expresó el empresario.

¿Cómo fue la reacción de Janet Barboza?

Janet Barboza se conmovió al aclarar que continúa su relación con Miguel Bayona y reveló detalles de su vida amorosa. “Es un amor que respeta, un amor maduro, él se ha vuelto muy engreidor, me imagino que es por la distancia. Ahora valora a la mujer que tiene a su lado”, dijo la presentadora.

Luego, mostraron la sorpresa que Miguel Bayona le hizo en su camerino con varias fotos de ellos colgando del techo, globos de corazones y románticos mensajes.

Fue en ese preciso momento en que Janet Barboza lloró al afirmar que cuando ve esas fotos, recuerda todo lo que ha vivido con su pareja. “Qué lindo es poder llegar a una etapa como esta y decirle a alguien ‘quiero que estés conmigo’”, señaló entre lágrimas.

¿Janet Barboza terminó con Miguel Bayona en 2021?

Según afirmó Melissa Paredes en declaraciones para la prensa, la conductora Janet Barboza terminó su relación con Miguel Bayona en 2021, por lo cual planearon realizar un viaje juntas. “Cuando estábamos solteras, porque ella terminó con su novio un tiempo, nos íbamos a ir de viaje a fin de año”, expresó la ex chica reality.