Naomi Campbell presenta por primera vez a su hija de nueve meses: “No es adoptada”

Naomi Campbell, una de las supermodelos que reinó en las pasarelas en los 90′, sorprendió al posar para la edición de marzo de British Vogue, junto a su hija de nueve meses, luego de haber mantenido en privado su embarazo.

La llamada ‘Diosa de ébano’ aprovechó la entrevista para aclarar los rumores sobre su maternidad al afirmar que su hija no es adoptada sino biológica.

Naomi Campbell: “Ella es mi hija”

“Siempre supe que algún día tendría una hija” , afirmó la británica Naomi Campbell, de 51 años, en la portada de British Vogue, revelada el 14 de febrero en Instagram.

Fotografiada bajo el lente de Steven Meisel y vestida de Valentino, la top model aseguró: “Ella no fue adoptada, es mi hija”.

En esa línea también señaló que su experiencia como madre las volcará en un libro, mientras tanto aseguró que su bebé, cuyo nombre y padre no se ha revelado, es “la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho”.

Naomi Campbell fotografiada por Steven Meisel para la edición de marzo de British Vogue. Foto: British Vogue/Instagram

¿Cuándo nació la hija de Naomi Campbell?

“Puedo contar con los dedos de una mano el número de personas que sabían que la iba a tener”, indicó la modelo, quien el 18 mayo de 2021 se volvió tendencia al anunciar en Instagram que se había convertido en madre, pero sin revelar la fecha exacta del nacimiento de su hija. La noticia tomó de sorpresa a todos porque tan solo unas semanas atrás había desfilado para Michael Kors en el NewYork Fashion Week.

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió en aquel entonces.