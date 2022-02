Flavia Laos a Luciana Fuster por indirectas: “No deberíamos bajarnos a ese nivel”

Flavia Laos volvió a hablar de Luciana Fuster y Patricio Parodi. En un evento público, la actriz peruana respondió las preguntas de la prensa y aprovechó para lanzar un fuerte mensaje contra la modelo, quien en el pasado fue su amiga y ahora tiene un romance con su exnovio.

Le aconsejó a Luciana Fuster que se quede callada y que se dedique a su relación con el chico reality de Esto es guerra. “Supuestamente, (a Luciana) no le gusta el morbo, pero mira lo que está haciendo (en sus redes sociales). Yo que ella no respondo, le aconsejaría que se divierta, que viva su amor y que no responda”, expresó.

El programa Amor y fuego difundió imágenes de otras declaraciones que hizo Flavia Laos. En un momento, hizo un llamado a la modelo para que terminen las indirectas entre ellas.

PUEDES VER Flavia Laos afirma que hizo “click” con Austin Palao tras ser vistos dándose cariños

“No me parece ese jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad. Ya estamos grandes, deberíamos como que ya, n o bajarnos a ese nivel ¿no? ”, sostuvo Flavia Laos.

Sobre las declaraciones de Patricio Parodi acerca de que ellas no eran amigas hace muchos años, la artista se mostró sorprendida. “¿Eso dijo (Patricio)? Bueno, qué te puedo decir. Él ahora está con Luciana y tiene que sacar la cara por ella”, afirmó.

¿Cuál fue la indirecta de Luciana Fuster?

A través de las redes sociales, Luciana Fuster envió un dardo a su examiga, Flavia Laos. Esto, luego de la difusión de un ampay en el que aparecen besándose su expareja Austin Palao y la actriz.

PUEDES VER Flavia Laos se da un baño de popularidad y se toma fotos con decenas de sus fanáticos

“(No me gustaría pasar en una relación) que no confíen en mí ni cuando estoy de viaje , en una fiesta y hasta sola con mis amigas. Y me terminen por eso. Gracias a Dios, a mí jamás me ha pasado”, escribió la modelo.

Luciana Fuster. Foto: captura América TV

Defiende su romance con Austin Palao

Al ser consultada sobre su romance con Austin Palao, la actriz de Princesas reveló que tienen buena química, por lo que desean seguir conociéndose.

También, descartó que su vínculo con el ex chico reality sea un plan para vengarse de Luciana Fuster. “Yo soy una de las personas que no hace nada por venganza, vivimos nuestras vidas, estamos enfocados en cada uno de nosotros y por A o B hay una química en nosotros, no es por venganza, es la vida, y a veces la vida da vueltas ”, comenzó.

“Nos conocemos hace tiempo (...). Y recién que ha llegado a El poder del amor ha existido un clic, pero todavía aún es amistad. Nos estamos conociendo”, agregó.