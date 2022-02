Estrella Torres ignora ampay de Tommy Portugal: “Que él rehaga su vida está súper bien”

Estrella Torres se pronunció por primera vez sobre el ampay que protagonizó su expareja, el cantante Tommy Portugal, con una misteriosa joven en una discoteca. La intérprete de cumbia reveló si conoce a la mujer que aparece en las imágenes difundidas por el portal de espectáculos Instarándula en las redes sociales.

Según la exintegrante de Corazón Serrano, ella ahora está enfocada en su carrera artística y en su relación amorosa con Kevin Salas, motivo por el cual, no estuvo enterada del ampay de Tommy Portugal.

Le envió sus mejores deseos para su nueva vida amorosa e, incluso, afirmó que aún mantiene una amistad con él. “No opino porque estoy en otra etapa de mi vida. Estoy enfocada en mi carrera, soy feliz, que él rehaga su vida está súper bien, le deseo lo mejor y vamos a seguir siendo amigos. Todo bien”, expresó para Trome.

Tommy Torres y Estrella Torres ahora son amigos. Foto: composición Estrella Torres, Tommy Portugal/Instagram.

Luego, aseguró que no conoce la identidad de la joven que besa a su expareja en el video. “La verdad que no (la conozco), ahora me estás preguntando y, la verdad, estoy en otras cosas , me encuentro viajando, enfocada en mi carrera. Estoy muy feliz con mi novio (Kevin Salas) y no estoy al pendiente ”, sostuvo.

Mencionó que ya no tienen una relación tan cercana como antes por respeto a su actual pareja. “Somos ‘patas’, pero se han tenido que cortar algunas cosas, solo hablamos de chamba y de apoyarlo en sus proyectos porque él también me apoya a mí. Pero ya ese tema (de la joven) es su intimidad ”, agregó.

Estrella Torres no pasará San Valentín con Kevin Salas

La cantante Estrella Torres reveló que no pasará el Día de San Valentín con Kevin Salas debido a que él viajó al extranjero para competir como fisicoculturista.

“Estas fechas son un poquito complicadas porque yo estoy trabajando y mi novio viajó (a Nueva Jersey) para un campeonato de fisicoculturismo. Todos los días estamos conversando, muy orgullosos el uno del otro”, dijo la artista.

Estella Torres y Kevin Salas son pareja. Foto: Kevin Salas / Instagram

El ampay de Tommy Portugal

El periodista Samuel Suárez compartió, a través de su portal Instarándula, el ampay del cumbiambero Tommy Portugal dándose un beso con una mujer en un local nocturno.