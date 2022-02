Erick Elera sobre su retorno a Al fondo hay sitio: “Joel viene recargado”

Erick Elera está con muchas ganas de volver a grabar con su personaje Joel para la nueva temporada de Al fondo hay sitio, una de las series peruanas con más éxito entre el 2009 y 2016.

El actor y cantante nacional está seguro que el público está esperando por ansias lo que se vendrá con esta producción.

“Estoy con todas las ganas de grabar Al fondo hay sitio, de saber también qué va a pasar con la historia, creo que todo el mundo está esperando saber qué va a ocurrir”, dijo Erick Elera a Trome.

El popular ‘Joel’ señaló que extraña a su personaje. Además, explicó que, por el momento, se encuentra enfocado en su música y familia, ya que una vez que empiece a grabar no podrá hacer esas cosas.

“Ya quiero meterle más sabrosura y picardía a este personaje que he extrañado muchísimo. Yo creo que Joel viene bastante recargado, viene con fuerza. Ahora, solo estoy dedicado a la música, descansando un poco con la familia porque sé que cuando empiece a grabar, le voy a dar todo a este personaje”, comentó.

Erick Elera emocionado por la nueva temporada de Al fondo hay sitio

Erick Elera dio vida a ‘Joel’ en Al fondo hay sitio. Su personaje fue el que más chispas y risas sacó. Por tal motivo, él no pudo ocultar su emoción por el inicio del rodaje de la serie. “Siempre he dicho que admiro a todos mis compañeros y los extrañé demasiado. Estar acá de nuevo, la vibra que tienen todos, recién estamos empezando a grabar y hay mucha alegría”, dijo a las cámaras de Estás en todas.

Erick Elera recuerda su primer trabajo

Durante la secuencia de Te compro todo, Erick Elera recordó que sus primeros trabajos fue en la calle. “En un momento me he recurseado, por ahí mi viejita me ayudaba con unos marcianitos”, comentó.